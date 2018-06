Höchstes Gericht: EU-Staaten müssen Homopaaren Aufenthalt gewähren

Paukenschlag des Europäischen Gerichtshofes: Binationalen gleichgeschlechtlichen Paaren muss in jedem EU-Staat Bleibe- und Arbeitsrecht eingeräumt werden. Selbst wenn es in dem Staat keine #ehefüralle gibt.

EU Gerichtshof schafft Fakten

Viele Fälle sind inzwischen bekannt geworden, in denen sich Staaten wie Polen, Rumänien oder sogar Italien (vor der Einführung der Lebenspartnerschaft) weigerten, gleichgeschlechtlichen Paaren aus EU-Bürgern und Nicht-EU-Bürgern eine Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen. Damit ist nun Schluss.

„Der Begriff „Ehegatte“ im Sinne der unionsrechtlichen Bestimmungen über die Aufenthaltsfreiheit von Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen umfasst Ehegatten gleichen Geschlechts. Den Mitgliedstaaten steht es zwar frei, die Ehe zwischen Personen gleichen Geschlechts zu erlauben oder nicht zu erlauben, jedoch dürfen sie die Aufenthaltsfreiheit eines Unionsbürgers nicht dadurch beeinträchtigen, dass sie seinem gleichgeschlechtlichen Ehegatten, der Staatsangehöriger eines Nicht-EU-Landes ist, ein abgeleitetes Recht zum Aufenthalt in ihrem Hoheitsgebiet verweigern.“ (Gerichtshof der Europäischen Union, 5. Juni 2018)

Klageweg dauerte sechs Jahre

Geklagt hatten der Rumäne Relu Adrian Coman und sein amerikanischer Ehemann Robert Clabourn Hamilton, die 2010 in Brüssel geheiratet hatten. 2012 wollten beide dann in die rumänische Heimat ziehen, was Rumänien ablehnte. Man erkenne keine gleichgeschlechtliche Partnerschaft und sei deshalb auch nicht an das Gebot der Freizügigkeit innerhalb der EU gebunden. Coman und Hamilton klagten sich durch die Instanzen, bis ihnen nun endgültig Recht gegeben wurde. (Mehr dazu)

EU-Gericht verbaut Schlupflöcher vorsorglich

Sollten Rumänien oder andere Staaten es über nationale Gesetzgebungen versuchen, das nun gültige Recht zu umgehen, machten die Richter gleich deutlich, dass dies wieder kassiert werden könnte:

„Schließlich führt der Gerichtshof aus, dass eine nationale Maßnahme, die geeignet ist, die Ausübung der Personenfreizügigkeit zu beschränken, nur dann gerechtfertigt sein kann, wenn sie mit den durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union verbürgten Grundrechten vereinbar ist. Hinsichtlich des in Art. 7 der Charta verbürgten Grundrechts auf Achtung des Privat und Familienlebens weist der Gerichtshof darauf hin, dass auch nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte die von einem homosexuellen Paar geführte Beziehung genauso unter die Begriffe „Privatleben“ und „Familienleben“ fallen kann wie die Beziehung eines in derselben Situation befindlichen verschiedengeschlechtlichen Paares.“

Die ganze Pressemitteilung des Europäischen Gerichtshofes als PDF.