Video: Zweites Coming-out von Anthony Bowens

Der 28-jährige amerikanische Profiwrestler Anthony Bowens hat sich in einem emotionalen YouTube-Video als schwul geoutet. Ein Appell, Bisexualität nicht zu diskreditieren oder Menschen zu verurteilen, die Zeit brauchen, sich selbst zu definieren.

Vor rund zwei Jahren hatte sich der Sportler als bisexuell bezeichnet. Seit dem habe er einen Entwicklungsprozess durchlaufen, die LGBTIQ*-Community kennengelernt und viel gelernt. Besonders die letzen sechs Monate und die Partnerschaft mit seinem Freund Michael hätten dazu geführt, dass er sich heute mit dem Label schwul wohler fühle.

Anthony versichert, dass es sich bei dem neuerlichen Coming-out nicht um die Unsichtbarmachung von Bisexualität handele und dass es Menschen gibt, „die sich wirklich als bisexuell identifizieren“.

„Es gibt einige Leute, die so vorgehen (wie ich, A.d.R.), nur weil sie Angst haben zu sagen, dass sie schwul sind, aber nicht jeder ist so, und ich denke nicht, dass sie dafür verurteilt werden sollten, weil jeder seine eigene Art hat, raus zu kommen. ...

Bitte sei kein Heuchler. Ich denke, es ist sehr heuchlerisch, wenn Menschen, die sich als LGBTIQ* identifizieren und von vielen Menschen für ihren Lebensstil verurteilt werden, sich dann umdrehen und andere in der queeren Gemeinschaft verurteilen. Ich verstehe nicht, warum das so ist oder wie das passiert, aber es passiert. Und ich denke, du bist ein Teil des Problems, wenn du einer dieser Menschen bist. Also sei bitte kein Heuchler.“