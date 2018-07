Preis für die Sichtbarkeit lesbischen Lebens

× Erweitern Foto: istockphoto.com/Tassii Frauenliebe

Die erstmalig ausgelobte „Berliner Preis für Lesbische* Sichtbarkeit“ wurde am Montagabend im SchwuZ vergeben.

Die Preisträgerin 2018 ist Ilse Kokula (kleines Bild), Gleichstellungsbeauftragte des Referats für gleichgeschlechtliche Lebensweisen des Senats. Wir gratulieren!

Die Auszeichnung soll fortan alle zwei Jahre vom für die Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen sowie trans- und intergeschlechtlichen (LSBTI) Menschen zuständigen Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung Dr. Dirk Behrendt überreicht werden. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert.

Zur Unterstützung dieses wichtigen Anliegens wird blu im August ein Cover mit einer queeren Künstlerin veröffentlichen.

Co-Herausgeber Michael Rädel sagt dazu: „blu steht für Vielfalt, Toleranz und Lebensfreude. Wir sind gegen jede Art von Bodyshaming, Sexismus, Rassismus, Mobbing und Faschismus. Auch für ein überwiegend männliches Team sind lesbische Themen für uns von großer Wichtigkeit und in jeder Ausgabe präsent, weil sie ein Teil der Meinungspluralität sind, die wir unterstützen.“

Es kommt leider ab und an vor, dass Kommentare auf unseren Seiten gegen dieses, unseres, Weltbild verstoßen. Und manchmal passiert es, dass wir das erst nach zwei Tagen entdecken, bevor wir den Schreiber bitten nachzudenken und den Kommentar zu löschen, und/oder wir löschen solche Inhalte. Wir sind nicht perfekt, aber wir arbeiten daran. Keep it #queer!