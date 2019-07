YourVoiceYourStage • TikTok ist bunt

× Erweitern Marcel Danner Mr Gay Germany Marcel Danner

Die gerade bei Jüngeren beliebte Social Media Plattform spendet in der Pride Saison einen unbegrenzten Betrag an das Aktionsnetzwerk ENOUGH is ENOUGH - OPEN YOUR MOUTH.

Vom 24. bis 31. Juli wird für jedes Video, das bei TikTok unter dem Hashtag #YourVoiceYourStage gepostet wird ein Beitrag abgeführt. Die Initiative „Enough is Enough“ versteht sich als Sprachrohr der LGBT-Community. Neben diversen Aktionen folgt die Initiative auch Aufrufen und Beschwerden. Ob Homophobie im Internet, persönliche Schicksale oder einfach schnelle und unbürokratische Hilfe.

Mit dem Hashtag will TikTok Creator dazu ermutigen, etwas Gutes zu tun und die Stimme für mehr Toleranz und Vielfalt und gegen Diskriminierung einzusetzen.

Unterstützt wird die Aktion von Marcel Danner, dem amtierenden Mr Gay Germany.