STATEMENTS: Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie:

Nicht überall in der Welt ist queeres Leben einhornbunt

Am 17. Mai 1990 beschloss die Generalversammlung der Weltgesundheitsorganisation, Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten zu streichen. Wir sind also nicht mehr „krank“, aber immer noch werden wir verfolgt. Weltweit werden weiter Trans*, Bi- und Homosexuelle diskriminiert und sogar hingerichtet. Deswegen gibt es den „Internationalen Tag gegen Homo-, Trans- und Biphobie“.

Wir baten Macher, Künstler und Aktivisten aus der Szene um ein Statement zum IDAHOBIT.

„Wir müssen uns bewusst sein, dass es in vielen Staaten unsägliche Lebensbedingungen für LGBTIQs gibt. Diese Menschen brauchen unsere Solidarität und Schutz in ,sichereren' Ländern wie Deutschland, wenn sie sich auf die Flucht begeben. Aber auch bei uns ist Vorsicht und ein starker Zusammenhalt in der Community gefragt, um den rechtspopulistischen Kräften entgegenzuwirken.“

Rosa von Praunheim, Regisseur und Aktivist