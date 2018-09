Siemens, Hannover und Frau Krämer

Nein, Siemens verlegt seinen Sitz nicht von der Isar an die Leine. Aber vielleicht sollten sie, denn das Unternehmen und die niedersächsische Landeshauptstadt haben etwas gemein: Als Arbeitgeber setzten sie sich für Queers ein. Sogar ausgezeichnet!

× Erweitern Foto: Sebastian Ahlefeld Die Preisträger von links nach rechts: Siemens: Dr Robert Neuhauser und Helge Deers, Hannover: Rita Maria Rzyski und Bettina Haller

Max-Spohr-Preis für Hannover und Siemens

Alle zwei Jahre vergibt der Verband schwuler Führungskräfte Völklinger Kreis (VK) den Max-Spohr-Preis an Unternehmen, die sich als besonders vorbildlich in Sachen Inklusion und Diversity hervortun. Ausgezeichnet werden jeweils ein Unternehmen in öffentlicher Hand – 2016 zum Beispiel die Berliner Verkehrsbetriebe – und ein privater Arbeitgeber, 2014 die Daimler AG, die inzwischen auch regelmäßig durch ihre Mitarbeiternetzwerke GL@D (Gay Lesbian Bisexual Transgender+ at Daimler) bei den CSDs vertreten ist.

In diesem Jahr sind also Siemens und die Landeshauptstadt Hannover mit dem inzwischen 10. Max-Spohr-Preis ausgezeichnet worden. Einen neu ausgelobten Sonderpreis erhielt die Feministin Marlies Krämer, die seit Jahrzehnten für die Gleichbehandlung von Frauen kämpft und erst kürzlich wieder Schlagzeilen machte, weil sie von ihrer Sparkasse gerne als Kundin und nicht als Kunde angeschrieben werden möchte.

Foto: VK Matthias Weber, Stv. Vorsitzender und Vorstand Diversity

Matthias Weber, verantwortlicher Vorstand Diversity und Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands im VK, gratuliert den Preisträgerinnen und Preisträgern: