Segel setzen für die EuroPride

Du bist Blogger oder betreibst einen gut besuchten Facebook- oder Instagram-Account? Und bist ein aktives Mitglied der LGBTIQ*-Community?

Dann werde Botschafter für Stena Line auf der EuroPride 2018 in Göteborg! Mit der komfortablen Fähre bringt Stena Line dich über Nacht von Kiel nach Göteborg, spendiert dir bis zu zwei Übernachtungen mitten im Herzen der Stadt und dazu noch ein Taschengeld um die EuroPride in vollen Zügen zu genießen. Auch zurück geht’s ganz entspannt per Stena Line Fähre.

Im Gegenzug freut man sich über Statements, Berichte und Fotos von deiner Reise mit Bezug zu Stena Line. Ob von der Fähre, aus deiner Kabine oder mitten im Getümmel der EuroPride.

Bewirb dich – als Paar oder alleine – mit einem kurzen Statement, warum du bzw. ihr ausgewählt werden solltest, bis 29.07.2018 an socialmedia.de@stenaline.com.

Auch alle anderen Gäste sind herzlich willkommen auf der Überfahrt zur EuroPride 2018 in Göteborg. Sichert euch einen Platz in einer schicken Kabine und genießt eine entspannte Überfahrt ohne Stau und Gepäckbegrenzungen. Jetzt buchbar auf www.stenaline.de/europride.

Wir freuen uns mit Stena Line auf eine schillernde EuroPride 2018!

Stena Line ist Bronze Partner der EuroPride in Göteborg. Aus gutem Grund: „Wir unterstützen die Werte der EuroPride aus vollem Herzen. Chancengleichheit, Toleranz, Vielfalt und Umsicht sind Grundpfeiler unserer Philosophie – für unsere Mitarbeiter, unsere Gäste und die ganze Welt. Wir glauben fest daran, dass Menschen nur dann ihr volles Potenzial ausschöpfen können, wenn sie sich frei entwickeln dürfen“ – so Martin Wahl, Travel Commercial Manager bei Stena Line.