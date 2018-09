Geheimnis gelüftet! Deutschland hat ein neues queeres Buchimperium

In Zukunft werden die queeren Traditionsverlage Albino, Männerschwarm und Bruno Gmünder gesammelt unter dem Dachunternehmen Salzgeber Buchverlage GmbH veröffentlichen. Eine Fusion von Salzgeber und Männerschwarm macht's möglich

× Erweitern Foto: albino-verlag.de Cover Zomparelli Das ist das Cover-Motiv von Daniel Zomparellis Story-Sammlung „Die Welt ist schlecht und du bist unausstehlich“, die im Oktober im Albino Verlag erscheint. Albino ist eine von drei Traditionsmarken, die zukünftig unter dem Dach der Salzgeber Buchverlage GmbH veröffentlichen werden

Tradition trifft Aufbruch. Nachdem die schwulen Traditionsverlage Albino und Männerschwarm bereits im Juni mit einer gemeinsamen Programmvorschau ihre Kooperation vermeldet hatten, wurde nun die Übernahme von Männerschwarm durch die Salzgeber & Co Medien GmbH verkündet.

Zum Überblick: Albino war zuletzt Teil des 2017 insolvent gegangenen schwulen Medienkonzerns Bruno Gmünder. Ende 2017 wurde die Marke vom Filmverleih Salzgeber & Co. Medien GmbH übernommen. Das Albino-Verlagsprogramm für den Herbst 2018 wurde im Juni in Kooperation mit dem schwulen Hamburger Traditionsverlag Männerschwarm veröffentlicht. Der Männerschwarm Verlag war 1992 gegründet worden und hatte seither mit Sitz in Hamburg neben schwuler Literatur auch Comic-Erfolgstitel von Ralf König herausgebracht. Mit der Übernahme durch Salzgeber zieht die Marke nach 26 Jahren von Hamburg nach Berlin.

Die folgenden Albino- und Männerschwarm-Titel werden unter dem Dach der neu gegründeten Salzgeber Buchverlage GmbH erscheinen. Auch die Marke Bruno Gmünder soll dort unter dem Label Bruno Books wiederbelebt werden. Spitzentitel des Herbstprogramms ist bei Männerschwarm die deutsche Übersetzung des Bromance-Sachbuchs „Nicht schwul“, für das die feministische US-Autorin Jane Ward in Amerika viel Kritikerlob erhielt. Albino zeigt sich mit der Story-Sammlung „Die Welt ist schlecht und du bist unausstehlich“ von Kanadas schwulem Shooting-Star Daniel Zomparelli zukunftsorientiert. Kanada wird 2020 Ehrengast bei der Frankfurter Buchmesse sein.