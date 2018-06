Podiumsdiskussion zu Homosexualität in der Arbeitswelt

Homosexualität in Deutschland zwischen Ablehnung, Toleranz und Akzeptanz (in der Arbeitswelt) – darüber diskutieren am 6. Juni Karl-Heinz Brunner (Bundestagsabgeordneter) und Michael Kauch (Vorstandsvorsitzender Völklinger Kreis) in Berlin. Dies insbesondere vor dem Hintergrund historischer Erfahrungen in Deutschland und den Chancen einer unternehmerischen Vielfaltslkultur.

× Erweitern Foto: Sandra Ludewig Karl Heinz Brunner SPD-Bundestagsabegordneter Karl Heinz Brunner beim CSD

Die Podiumsdiskussion findet einen Tag nach dem 6. deutschlandweiten Diversity Tag in Berlin statt. Die Moderation übernimmt Christian Knuth, Chefredakteur Online der blu Mediengruppe. Die Veranstaltung ist Teil der Veranstaltungen rund um die Hauptforderungen des 40. Berliner CSDs: „Chef_in, steigern Sie das Bewusstsein für Vielfalt am Arbeitsplatz und fördern Sie Ihre LSBTTIQ* Talente.“

Eine kostenlose Voranmeldung ist unter DIESEM LINK oder per Mail (Namen, Unternehmen oder Verein und Deutsche Bahn AG ja/nein) an events@railbow-netzwerk.de erbeten.

6.6., Elisabeth-Schwarzhaupt-Platz 1, Berlin, S-Nordbahnhof, 19 Uhr, railbow-netzwerk der Deutschen Bahn