MR OTTER LYON 2019: Die Kandidaten

Foto: Eric Lanuit MR OTTER LYON 2019 Kandidat Bruno

Am 26. Januar wird im französischen Lyon der MR OTTER LYON 2019 gewählt. Schon am 23. Januar kann man alle Kandidaten in einer Ausstellung mit Fotograf Eric Lanuit bewundern, der beauftragt wurde, die behaarten Männer in Szene zu setzen.

Während Fetischwahlen in Deutschland irgendwie immer noch ein Randthema sind, werden sie in Ländern wie Frankreich mit einigem Aufwand bekannt gemacht. Einen Mister Otter hat es hierzulande eh noch nicht gegeben dabei sind die namengebenden possierlichen Tiere doch ebenso ansehnlich, wie der schwule Typ Mann, der nach ihnen benannt ist. Behaart und mit einem Körperbau zum anpacken locken Otter die, die entweder selbst noch keine Bären sind, oder denen Bären halt doch eine Nummer zu brummig sind.

Eric Lanuit ist auf Männer spezialisierter Kunstfotograf und erfreute die Leser unserer Magazine erst kürzlich mit einem Rubgy-Kalender (blu berichtete). Nun also eine offizielle Auftragsarbeit für eine Mister-Wahl. Wir finden: Gelungene Aufnahmen und können uns gar nicht so richtig entscheiden, wer unser Favorit für den Titel MR OTTER LYON 2019 ist.

23.1., Mr Otter by Eric Lanuit, Centre LGBTI Lyon, 19 rue des capucins, Lyon, Frankreich, 20 Uhr, www.ericlanuit.fr

26.1., Mr Otter Lyon 2019 – die Wahl, Centre LGBTI Lyon, 19 rue des capucins, Lyon, Frankreich, 21:30 Uhr, www.grrrizzlyon.fr