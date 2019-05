Mehr LGBTIQ*-Gäste für München

× Erweitern Foto: Roger Holzapfel-Barta John Tanzella-Roger Holzapfel-Barta Roger Holzapfel-Barta von der Deutschen Eiche in München mit John Tanzella, Geschäftsführer der IGLTA (Gay & Lesbian Travel Association)

Deutsche Eiche wirbt auf der Konferenz der International Gay & Lesbian Travel Association (IGLTA) in New York um schwul-lesbische Gäste aus aller Welt.

Zum 50. Jubiläum des Stonewall-Aufstands von 1969 fand das jährliche Treffen der International Gay & Lesbian Travel Association (IGLTA) Ende April in New York statt. Mit knapp 700 Teilnehmern meldete die weltgrößte Organisation für LGBTIQ*-Tourismus eine Rekordteilnehmerzahl. Neben Workshops, einem Mediatreff und „Market Place“ für Vertreter der Tourismusbranche und Einkäufer, standen Vorträge von Vertretern unter anderen von Google, Delta Airlines, Hilton Hotels, dem Präsidenten der Organisation US Travel, Roger Dow, und der LGBTIQ*-Flüchtlingsorganisation Rainbow Railroad auf dem Programm der dreitägigen Konferenz.

Foto: Roger Holzapfel-Barta Roger Holzapfel-Barta

Roger Holzapfel-Barta, Geschäftsführer und Nachfolger der Deutschen Eiche, konnte München als attraktives Reiseziel in diesem lukrativen Nischenmarkt optimal vertreten. Durch seine Teilnahme hat sich München Zugang zu Reiseveranstaltern, Werbeträgern, Reisebloggern und LGBIQ*-Medien aus 49 Ländern verschafft und konnte vielversprechende Netzwerke ausbauen. Der nordamerikanische Markt ist bereits der wichtigste ausländische Quellmarkt für LGBTIQ*-Reisende in München. Ziel ist aber, dass immer mehr schwul-lesbische Besucher München als hochinteressante, offene und bunte „Weltstadt mit Herz“ wahrnehmen. Dazu Holzapfel-Barta: „München muss unbedingt mehr auf den Radar der LGBTIQ*-Reiseindustrie gelangen, da die Konkurrenz enorm ist. Das ist Teil von unserem gemeinsamen Kampf für unsere Szene und das Viertel.“

× Erweitern Foto: Roger Holzapfel-Barta Bild_ILGTA

Während der 36. Konferenz in New York zeichnete die IGLTA zudem Vertreter der Tourismusbranche für ihr Engagement für die LGBTIQ* Reise-Community aus. Zu den Preisträgern gehörten unter anderen der UN-Mitarbeiter Fabrice Houdart für das Free & Equal Projekt der Vereinten Nationen, George Neary für seine langjährige Arbeit für das Greater Miami Convention & Visitors Bureau sowie die Internationale Tourismusbörse Berlin (ITB), vertreten durch Rika Jean-Francois und dem ebenfalls in München lebenden Thomas Bömkes, für die Etablierung des Themas LGBTIQ*-Reisen als offizielles Messe-Segment.

Vom 8. bis 11. Mai 2020 findet die IGLTA Convention in Mailand statt. www.iglta.org