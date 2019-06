Ausgezeichnet: flosithiv.com

× Erweitern Foto: T. Schwarz Florian Winkler-Ohm ist flosithiv.com. Links davon Martin Reicherts Buch sowie im Hintergrund der Falter-Artikel von Birgit Wittstock.

Im Rahmen des Deutsch-Österreichischen Aids-Kongresses (DÖAK) wurde an diesem Wochenende in Hamburg der Medienpreis HIV/Aids vergeben. Florian Winkler-Ohm wurde für seinen Blog flosithiv.com ausgezeichnet.

Foto: T. Schwarz Florian Winkler-Ohm mit der Urkunde des Medienpreis HIV/Aids

Schauspielerin Jessica Stockmann übergab den Preis, der von der Deutschen AIDS-Stiftung seit 1987 vergeben und seit 2013 von Gilead und dem Verband forschender Pharma-Unternehmen finanziert wird, am Freitagabend. Die unabhängige Jury begründete ihre Entscheidung in der Laudatio für Florian unter anderem so:

„Florian Winkler-Ohm zeigt aktuelle Fakten und was Menschen mit HIV und die von HIV am stärksten betroffenen Gruppen gerade bewegt. Damit wurde er zum Sprachrohr für viele Menschen mit HIV und für ihre Themen, wie Schutz durch Therapie, PreP, Chemsex oder Diskriminierung im Gesundheitswesen."

Foto: T. Schwarz Medien- und JUGEND Medienpreis HIV/Aids Weitere Preisträger*innen sind in diesem Jahr: - Birgit Wittstock für ihre Langzeitrecherche, die in zwei Teilen in der Wiener Wochenzeitung Falter erschien: „Philipp, 35, positiv" (Falter 17/18) und „Philipp, A. und ich" (Falter 22/18) - Martin Reichert für seine Publikation „Die Kapsel. AIDS in der Bundesrepublik", Suhrkamp Verlag Berlin 2018 Der 2009/2010 initiierte JUGEND-Medienpreis HIV/AIDS wurde für das Theaterstück „Under Control" an die Projektgruppe aus 14 Jugendlichen des Jugendzentrums GAP der Aids-Hilfe Bonn und des LBST*-Referate

Wir gratulieren Florian und den anderen Ausgezeichneten herzlich!