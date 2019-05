Regenbogen aus süßen Kalorien für den guten Zweck

× Erweitern Marmelicious Was bedeuten die Farben des Pride-Regenbogens? ENOUGH IS ENOUGH! (EiE) und Marmelicious klären auf und bieten ein Pride-Marmeladen-Set mit Charity-Faktor an.

Die sehr an die Hippie-Zeit erinnernden Bedeutungen der Farben in unserem Regenbogen, kennt kaum noch einer. Aufklärung schaffen ENOUGH IS ENOUGH! (EiE) und Marmelicious auf die süßest mögliche Weise.

Süße Gay-Geschichte

Sechs Fruchtaufstriche, die farblich zusammen den Pride-Regenbogen bilden, hat die Berliner Marmeladenmanufaktur kreiert. Jedes Glas der Pride-Edition, das die Manufaktur von Marmelicious verlässt, enthält eine Dankeskarte, die anlässlich des 50. Jubiläum der Stonewall-Aufstände deren Geschichte erzählt. Und die einleitend angekündigte Aufklärung über die ursprüngliche Bedeutung unserer Farben:

Früchtchen für eine queerere Welt

Julian Laidig Julian Laidig

Beim Verkauf der ohne Farb- und Zusatzstoffe gefertigten Brötchenversüßer, gehen bis zu 50 Prozent des Kaufpreises an EiE, die das so erwirtschaftete Geld an queere Menschenrechtsprojekte auf der ganzen Welt weiterleiten. Neben dem russischen LGBT-Network, das sich um Flucht und Versorgung verfolgter Russen und Tschetschenen kümmert, stehen zum Beispiel auch Lieferungen von CSD-Demomaterial an Verfolgerländer wie Kenia auf der Liste der Organisation.

Passend zum Regenbogen-Aufstrich verpasst sich EiE übrigens einen frischen Anstrich:

„Auf den Marmeladengläsern kann man das neue Design schon jetzt auf dem Deckel der Gläser sehen. Jedes Glas hat eine andere Botschaft: Von STOP HOMOPHOBIA bis STOP HATESPEECH sind alle unsere Kampagnenbotschaften vertreten“, erklärt Julian Laidig (29), Gründungsmitglied von EiE.

HIER KANNST DU DIE PRIDE-MARMELADEN ANSCHAUEN UND BESTELLEN