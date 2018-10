Schwules Fußballer-Paar erobert Deutschland

Nach Screenings in der Schweiz, Frankreich, Spanien und den USA feierte das preisgekrönte schwule Fußballdrama „Mario“ am Dienstag beim Filmfest Hamburg seine Deutschlandpremiere. Mit dabei war neben Regisseur Marcel Gisler und den Hauptdarstellern auch die Mannschaft des FC St. Pauli

× Erweitern Foto: facebook.com/FCSP Mario / St Pauli Regisseur Marcel Gisler (2. von links) bekam nach der „Mario“-Premiere eine St.-Pauli-Fahne im Pride-Look überreicht, die Schauspieler Max Hubacher (rechts) und Aaron Altaras (2. von rechts) Vereins-Trikots

Als Regisseur Marcel Gisler vor der Vorstellung das Publikum im vollbesetzten Saal des Hamburger Cinemaxx am Dammtor zur Deutschlandpremiere von „Mario“ begrüßte, gab er sich beeindruckt von dem großen Interesse an seinem Film, der das Tabu Homosexualität im Profifußball angreift. Die Schweizer Produktion hatte seit ihrer Weltpremiere im März (blu berichtete) zwei Darstellertrophäen beim Schweizer Filmpreis und den Publikumspreis beim Outshine-Festival in Miami abgeräumt. In Frankreich, Großbritannien und Spanien läuft „Mario“ bereits im Kino.

Die Deutschlandpremiere am 2. Oktober beim Filmfest Hamburg kam vergleichsweise spät. Dafür war sie umso denkwürdiger. Festivalleiter Albert Wiederspiel (verheiratet mit Schauspieler und Sänger Gustav-Peter Wöhler) hatte zuvor geäußert: „Mit diesem Film möchten wir unser Publikum für ein wichtiges Thema sensibilisieren. In der Welt des Profifußballs ist Homophobie leider immer noch weit verbreitet.“ Zudem hatte Wiederspiel die Beteiligung des Hamburger FC St. Pauli gelobt, in dessen Stadion die letzten Sequenzen des Films gedreht wurden. Dass die Mannschaft des Zweitligisten vollzählig zur Filmfest-Premiere erscheinen würde, hatten dennoch die wenigsten erwartet. Doch genauso war es. Erst stürmte die gesammelte Mannschaft mit Regisseur Marcel Gisler und den Darstellern den Roten Teppich, dann den Kinosaal.

Dementsprechend herrschte Partystimmung, die nach dem umjubelten Screening zusätzlich angeheizt wurde, als Regisseur Marcel Gisler eine St Pauli-Flagge im Regenbogen-Look und den Darstellern Max Hubacher und Aaron Altaras Vereins-Trikots überreicht wurden. Hubacher spielt im Film die Rolle des angehenden Profifußballers Mario, dessen Karrierepläne ins Wanken geraten, als er sich in seinen Mitspieler Leon (Aaron Altaras) verliebt. Der Film ist weit mehr als ein Drama über eine verbotene Liebe. Vielmehr verdeutlicht er anhand der persönlichen Schicksale der Hauptfiguren das brutale Drucksystem, dem (schwule) Profisportler ausgesetzt sind. Gisler bewährt sich dabei einmal mehr als grandioser Beobachter und Erzähler. Statt Klischees und Heldenkitsch zeichnet er realistische Figuren und erzeugt Spannung durch sauber recherchierte Glaubwürdigkeit. Die wunderbaren Schauspieler tragen das ihre dazu bei. Der offizielle deutsche Kinostart von „Mario“ ist der 18. Oktober.

× St Pauli bei Mario-Premiere Die Mannschaft des FC St. Pauli, in deren Stadion die letzten Sequenzen von „Mario“ gedreht wurden, stürmte zur Deutschlandpremiere des Films mit Regisseur und Schauspielern den roten Teppich