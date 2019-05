Madonna bringt Stonewall-Hymne raus und erhält LGBTIQ*-Award

Einen Tag bevor Madonna am Samstagabend bei den GLAAD-Media-Awards in New York mit dem Advocate For Change Award ausgezeichnet wird, hat sie am Freitag den zweiten Track aus ihrem neuen Album „Madame X“ veröffentlicht: Die Stonewall-Hommage „I Rise“.

× Erweitern Foto: facebook.com/madonna Madonna I Rise Dieses digitale Cover ist ein Still aus dem Audio-Video zu „I Rise“ (siehe Video-Track unten). Es stammt von Fotograf Steven Klein, der die Visuals zum neuen Madonna-Album „Madame X“ liefert.

Am Freitag war es soweit. Madonna veröffentlichte den von ihren queeren Fans vielleicht am meisten erwarteten Song ihres am 14. Juni erscheinenden Album „Madame X“. Über den Track „I Rise“ äußerte die Queen of Pop zuvor in einem Statement: „Ich habe ‚I Rise‘ geschrieben, um marginalisierten Menschen, die nicht das Gefühl haben, ihre Meinung sagen zu können, eine Stimme zu geben. (...) Dieses Jahr feiern wir den 50. Geburtstag des Pride und ich hoffe, dass der Song alle Menschen ermutigt, zu sich selbst zu stehen, ihre Meinung zu sagen und sie selbst zu sein.“

Mit dem „50. Geburtstag des Pride“ ist das 50. Jubiläum der Stonewall-Unruhen aus dem Juni 1969 gemeint, die als Beginn der modernen amerikanischen LGBTIQ*-Bewegung gelten und dieses Jahr mit einem World Pride im Big Apple gefeiert werden (blu berichtete). Madonna hatte bereits zu Silvester mit einem Überraschungsbesuch im „Stonewall Inn“ Schlagzeilen gemacht (blu berichtete). O

bwohl „I Rise“ textlich allgemein bleibt und statt expliziten Stonewall-Reverenzen im Intro US-Schülerprotest-Ikone Emma Gonzalez (blu berichtete) zitiert, wird der Song in den sozialen Medien mit Regenbogen-Icons und schwärmerischen Kommentaren als LGBTIQ*-Hymne gefeiert. Er wurde zunächst nur als Audio-Release mit einem schlichten Schwarz-Weiß-Video veröffentlicht. Nachdem Madonna Mitte April das offizielle Video zu „Medellín“ erst eine Woche nach Veröffentlichung des Songs rausgebracht hatte, hoffen viele Fans auf ein Drag-Queen-Video zu „I Rise“.

Der Release von „I Rise“ ist (wie alles bei Madonna) exakt getimt. Am Samstag, 4. Mai, wird Madonna von der Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) bei einer Gala in New York mit dem Advocate For Change Award für ihren Status als Pride-Botschafterin ausgezeichnet.

× I Rise Schwarz, Weiß, Rise: Das Audio-Video zu „I Rise“.