LSVD Berlin Brandenburg arbeitet mit AfD zusammen

× Erweitern Schupelius bild.de Ein Foto aus dem Jahr 2018 wird von Gunnar Schupelius und Jörg Steinert genutzt, um der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten des Bezirks Spandau zu unterstellen – Zitat Stefan Evers, Generalsekretär der CDU im Abgeordnetenhaus von Berlin: „... den LSVD mit der regenbogenbunten Moralkeule erschlagen [zu] wollen.“ Sie passe besser ins „Zeitalter der Inquisition".

AfD Spandau Schon am 28. Juni sprang die AfD, wie für jeden Kenner der Mechanismen im antiemanzipatorischen rechten Rolleback erwartbar, auf die von Steinert durchgestochenen Informationen an. (Quelle)

LSVD-Chef Jörg Steinert ist Kommunikationsprofi. Zurzeit trägt er einen Streit mit der Gleichstellungsbeauftragten des Bezirksamtes Spandau aus. Mit Hilfe einer Medienstrategie, die wir von Rechtsaußen kennen. Sogar die AfD holt er sich mit ins Boot. Die Geschichte eines Skandals, der ein ganz anderer ist, als die bisherigen Berichte vermuten lassen.

Ein bei B.Z. und bild.de veröffentlichter Kommentar von Wutbürger-Kolumnist Gunnar Schupelius unterstellt der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten des Bezirksamt Spandau Juliane Fischer, sie hätte Jörg Steinert von der Flaggenhissung am 4. April ausgeladen, weil dieser sich mit dem US-Botschafter Richard Grenell ablichten ließ. Das ist inhaltlich falsch und in der Art und Weise der Darstellung und Verbreitung durch Steinert über offizielle Social-Media-Kanäle des LSVD Berlin Brandenburg und des Bündnis gegen Homophobie mutmaßlich eine bewusste Täuschung der Öffentlichkeit.

× Erweitern Bündnis gegen Homophobie Auch nach drei Tagen ist ein offen mysogyner Kommentar auf der Facebookpräsenz des Berliner Bündnis gegen Homophobie noch online.

Keine Einladung und keine Ausladung

Die übliche Vorgehensweise des LSVD BB bei den inzwischen über ein Jahrzehnt praktizierten Hissungen der Regenbogenfahnen in den meisten Bezirken, ist eine aktive Selbsteinladung durch den LSVD bei den Berzirksämtern, sobald die Renbogenfahnenhissungs- und Regenbogenkuchenanschnittsaison beginnt. Ihr wurde seitens des Bezirksamtes auch entsprochen. Im Zuge der Klärung der Einzelheiten zum Besuchs Steinerts, kam es durch Juliane Fischer am 26. Juni zu einer Email mit drei kritischen Fragen, die aus der Community an sie herangetragen wurden. Eine Ausladung, wie von Schupelius bereits am 27. Juni behauptet enthielt die Email nicht. Auch die Zuspitzung und Reduzierung auf das Foto mit Richard Grenell, die erst Schupelius und am 1. Juli Frank Bachner im Tagesspiegel vornehmen, ist entweder mangelnder Quellenlage geschuldet, oder bewusster Kampagnenjournalismus.

× Erweitern Juliane Fischer an Jörg Steinert Die im Umlauf befindliche Mail mit der angeblichen Ausladung bzw. den von Steinert als „Gesinnungstest“ empfundenen Fragen.

Die Wahl der Waffen und Verbündeten

Besagter Emailverkehr war bis zu diesem Zeitpunkt eine Kommunikation zwischen Jörg Steinert und Juliane Fischer. Inhaltlich darf sich Jörg Steinert selbstverständlich angegriffen fühlen. Alle drei Fragen Fischers zielten auf wunde Punkte, die in den letzten beiden Jahren die Integrität des LSVD BB in Frage stellten und für viel Wirbel im politisch bewegten Teil der queeren Community Berlins sorgten. Steinert fiel dabei nicht als souveräner Krisenmanager auf, sondern verstieg sich mehrfach in eskalierende Maßnahmen:

Das Foto mit Grenell (blu Bericht) Der Umgang mit dem Gedanken an lesbische Opfer des Nationalsozialismus im KZ-Ravensbrück (blu Bericht) Der Umgang mit Mitarbeiter*innen des LSVD BB Bildungs- und Sozialwerkes (blu Bericht)

Auch dieses Mal wählte Jörg Steinert wieder die Eskalation und antwortete nur wenige Stunden nach Erhalt der Email mit einer wütenden Beschwerde.

× Erweitern Jörg Steiner an ausgewählte Empfänger

Diese richtete er nicht etwa - und jetzt wird es bizarr - an Frau Fischer und ggf. ihren Vorgesetzten Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD), sondern auch an die US-Botschaft in Berlin und vier Abgeordnete der Bezirksversammlung Spandau. Unter ihnen namentlich und persönlich: Andreas Ott von der AfD.

× Erweitern Jörg Steinert an die AfD Die Wutmail von Herrn Steinert, die ebenfalls an die Medien gelangte.

Die Geister, die er rief

Wie die Causa zu Gunnar Schupelius gelangte, so dass dieser nur rund 20 Stunden später seinen Kommentar veröffentlichen konnte, ist zurzeit nicht endgültig geklärt. Die Tatsache, dass Schupelius aber aus einer offenbar von Juliane Fischer an Jörg Steinert gesendeten Antwort zitiert, lässt auf eine direkte Kommunikation zwischen Steinert und Schupelius schließen.

× Erweitern Schupelius Screensshot aus dem Kommentar von Gunnar Schupelius, der vermuten lässt, dass Jörg Steinert eine an ihn adressierte Antwortmail von Juliane Fischer direkt weiterleitete.

Bekannt ist auch, dass Jörg Steinert den inhaltlich dünnen Artikel umgehend nutzte, um sich als Opfer eines, Zitat Steinert, „Gesinnungstestes" darzustellen. Eine Korrektur oder Ergänzung des Sachverhaltes unterließ er dabei bis heute, viel mehr sonnt er sich im Ergebnis einer Umfrage, die unter dem Schupelius-Kommentar durchgeführt wird:

× Erweitern Jörg Steinert Umfrage

Ebenfalls aktiv wurde ein angeschriebener Abgeordneter. Inzwischen ist eine kleine Anfrage eingegangen. Im Bezirksparlament von Spandau. Von der AfD.

× Erweitern AfD Anfrage

Die offen emanzipationsfeindliche Partei, deren einzig wahrnehmbarer Einsatz für queere Fortschritte bisher darin besteht, Homophobie ausschließlich Muslimen zuzuschreiben ist Stand heute also politischer Partner des LSVD BB im Kampf gegen eine vermeintlichen Gesinnungsprüfung zur Flaggenhissung.

Populistische Überschrift!

Ja. Absolt, denn bisher gibt es keinen Beweis einer direkten Zusammenarbeit zwischen dem Geschäftsführer und Pressesprecher des LSVD Berlin Brandenburgs Jörg Steinert und der AfD. Durch die Wahl seiner Adressaten hat er aber bewusst und billigend eine Nutzung der von ihm gestreuten Informationen durch die homofeindlichen Rechtsnationalisten in Kauf genommen. Genauso, wie er in Kauf nimmt, dass sich ein ungerechtfertigter frauenfeindlicher und ehrabschneidender Shitstorm, aus und angefacht durch eine rechtskonservative Medienecke, über eine profilierte Angestellte des Bezirksamtes Spandau ergießt, der für diese existenzbedrohend ist.

Eine schriftliche Anfrage der blu Redaktion beim LSVD BB vom 1. Juli ist bisher unbeantwortet geblieben. Der LSVD Bundesverband dagegen reagierte mit einer schriftlichen Stellungnahme:

„Der LSVD-Bundesvorstand bedauert die öffentliche Auseinandersetzung zwischen der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten des Bezirks Spandau Juliane Fischer und dem Geschäftsführer des LSVD Berlin-Brandenburg Jörg Steinert im Zusammenhang mit dem Hissen der Regenbogenflagge. Für uns als Bundesvorstand gehört zur Professionalität und gutem Stil dazu, immer zuerst das persönliche Gespräch zu suchen und auch auf vielleicht als unberechtigt empfundene Kritik souverän und verantwortungsvoll zu reagieren, vor allem wenn die Kommunikation im bilateralen, nicht-öffentlichen, Mailverkehr gesucht wurde. Nach unserer Ansicht ist das hier zum Schaden aller Beteiligten versäumt worden. Das haben wir auch dem Vorstand des LSVD Berlin-Brandenburg sowie seinem Geschäftsführer Jörg Steinert mitgeteilt.“