IKEA spendet großzügig

Das schwedische Einrichtungshaus produziert nicht nur klasse Werbevideos, es unterstützt die queere Szene auch mit mehr als nur Regenbogenfahnen und Versprechen.

Der Möbelgigant löste sein dieses Jahr am „Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Trans*phobie“ gegebenes Versprechen ein, für jede verkaufte Regenbogen-IKEA-Tasche 50 Cent an Lambda und an Queere Bildung e.V. zu spenden. Jetzt konnte sich das Jugendnetzwerk Lambda e.V. über 25.000 Euro freuen!

„Eine Mitgliedschaft bei Lambda ist für alle unter 27 kostenlos. Wir wollen, dass bei uns alle mitmachen können, unabhängig vom Geldbeutel. Deshalb sind wir natürlich besonders auf Fördermitglieder und Spenden angewiesen, um unsere Arbeit machen zu können. Dass IKEA junge queere Menschen unterstützt ist ein wichtiges Zeichen. Gerade junge LSBTIQ-Personen sind nach wie vor oft von Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt betroffen. Mit der Spende können wir neue Projekte umsetzen, die besonders junge Queers außerhalb von Großstädten unterstützen sollen. Eine Spende in dieser Höhe ist wirklich großartig für unsere weitere Arbeit.“ Vorstandsmitglied Martin Taube

Gegründet wurde der bundesweite Verein Lambda am 2. Mai 1990. Lambda engagiert sich für die Belange, Bildung und Freizeitgestaltung lesbischer, schwuler, bisexueller, trans*, inter* und queerer Jugendlicher. Dabei wird die überwiegende Mehrheit der Arbeit von ehrenamtlich tätigen Jugendlichen selbst erledigt und der Verein auch von ehrenamtlichen Jugendlichen geführt.

