Queere Jugendnetzwerker sensiblisieren Familienministerin Giffey für Ausgrenzung von LGBTIQ*

Nachdem Bundesfamilienministerin Franziska Giffey im April in einem Grußwort für eine Lesbenkonferenz die Bedürfnisse der queeren Community als „wichtiges Anliegen“ bezeichnet hatte (blu berichtete), legte sie diese Woche mit dem Start von Regenbogenportal.de nach. Dazu traf sie Mitarbeiter*Innen und Jugendliche des queeren Jugendnetzwerks Lambda e. V.

Zum Start der LGBTIQ*-Info-Website Regenbogenportal.de empfingen die Mitarbeiter*innen und Jugendliche Familienministerin Giffey im Lambda-Zentrum in Berlin

Bundesfamilienministerin Giffey (SPD) galt zunächst nicht als übermäßig engagiert im Bereich LGBTIQ*-Politik, doch mit dem Start der Info-Website Regenbogenportal.de will sie ein Zeichen setzen. In einem kurzen Vorstellungsvideo zum Projekt weist sie darauf hin, dass in Deutschland „schätzungsweise 6,5 Millionen lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche (LSBTI*) Menschen“ leben und betont die Wichtigkeit, durch Aufklärung Vorurteile abzubauen und Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität entgegenzutreten. Überdies stattete Giffey zum Start der Website dem queeren Jugendnetzwerk Lambda e. V. einen offiziellen Besuch ab. Bei dem Termin am Donnerstag plauderte die Ministerin mit Jugendlichen und Peer-to-Peer-Berater*innen, die an der Entwicklung des Regenbogenportals teilweise beteiligt waren.

Für die Lambda-Crew war der Besuch der Familienministerin ein starkes und überfälliges Zeichen der Unterstützung durch die Bundespolitik. Nach dem Termin dankten sie Giffey via Facebook und stellten fest: „Uns war es ein Anliegen, ihr über die Wichtigkeit unserer queeren Jugendarbeit zu berichten und mit welchen Bedürfnissen und Problemen sich Queers an die Peer-Berater*innen von In&Out wenden. Immer noch erleben queere Jugendliche und junge Erwachsene Ausgrenzung und Diskriminierung aufgrund ihrer Sexualität und/oder Geschlechtsidentität.“ Das Regenbogenportal sei ein wichtiges Tool, um Betroffenen die Suche nach Unterstützungsmöglichkeiten zu erleichtern.

Auf ihren Social-Media-Kanälen dankten die Jugendnetzwerker*innen von Lambda e. V. der Familienministerin für ihren Besuch.