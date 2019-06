Heidi Klum homophob? Wohl kaum!

× Erweitern Foto: Instagram.com/heidiklum Heidi Klum

Im Zuge der Spekulationen um die Moderation einer deutschen Version von RuPaul's Drag Race (blu berichtete) gab es Gerüchte um eine angebliche Schwulenfeindlichkeit von Heidi Klum. Ihre Teilnahme am CSD in Los Angeles samt Kindern dürfte als Gegenbeweis zählen. 2018 war die Familie beim New York Pride.

Die 46-jährige Moderation postete zwei Videos mit der in den USA bekannten Drag Laganja Estranja während des Umzuges.

Familie Klum scheint den ganzen Tag in Pride-Stimmung gewesen zu sein: Schon vor der Demo tanzte Heidi regenbogenbemalt zu George Michaels Hit Freedom und sagte:

„Ich feiere und unterstütze die LGBTQ-Community - heute und an jedem Tag. Danke dafür, dass ihr aufklärt, inspiriert und immerzu für eine Welt kämpft, in der es Toleranz und Gleichberechtigung gibt.“

Und weil wir schon ahnen, dass einige Hater jetzt umgehend Marketing unterstellen werden, schauen wir noch einmal zurück zum New York Pride 2018.