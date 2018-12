Hauptstadt-CSD sucht Jubiläums-Motto

Im kommenden Jahr wird bei der größten queeren Demo der Hauptstadt am 27. Juli in Berlin dreimal genullt: 20 Jahre Berliner CSD e.V., 40 Jahre CSD Berlin und 50 Jahre Stonewall. Ab heute kann jeder ein dazu passendes Motto einreichen.

2019 jähren sich die Aufstände von mehrheitlich Transsexuellen, Transgender, Schwulen und Sexarbeiter*innen in der New Yorker Christopher Street das 50. Mal. Die von der Bar Stonewall Inn ausgehenden Demonstrationen gelten als Geburtsstunde der neuzeitlichen weltweiten queeren Protestbewegung für Gleichberechtigung von LGBTIQ*, die seit dem mit den jährlichen CSD-Demonstrationen ihren öffentlich sichtbarsten Niederschlag findet.

Der erste CSD in Berlin fand 1979, also genau zehn Jahre nach den „Stonewall riots“, statt. Was Anfangs eine kleine und spontan organisierte bunte Demonstration war, wurde schon in den 20 Jahren danach schnell zu einem immer größeren Event, das professionelle Organisation zwingend erforderlich machte. Deswegen wurde 1999 der Berliner CSD e.V. gegründet, der bis heute Demonstration und Abschlusskundgebung organisiert und das finanzielle Risiko von zurzeit rund 200.000 Euro Organisations- und Ablaufkosten trägt.

Welches Motto soll über all dem im Jahr 2019 stehen? Vorschläge darf jeder unter motto@csd-berlin.de einreichen, entschieden wird basisdemokratisch beim ebenfalls für jeden offenen CSD-Forum am 24. Januar im Ulrichs in Berlin-Schöneberg.

24.1., CSD Forum – Motto, Ulrichs, Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 11, Berlin, S + U Nollendorfplatz, 19 Uhr, CSD BERLIN IM NETZ

*der Autor ist Mitglied im Berliner CSD e.V.