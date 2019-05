Es lebe der König: Happy Birthday, Joey Graceffa!

Youtuber, Sänger und Bestseller-Autor Joey Graceffa feiert in diesen Tagen gleich zwei Geburtstage. Am 17. Mai wird er 27 Jahre alt und am 18. Mai jährt sich sein öffentliches Coming-out bei Youtube zum vierten Mal. Wir sagen: Doppel-Glückwunsch mit fünf Highlights aus der Graceffa-Videografie!

× Erweitern Foto: twitter.com/JoeyGraceffa Graceffa Kingdom Im Video zum Titelsong seines Albums „Kingdom“ findet König Joey Graceffa (Foto rechts) seinen Traumprinz Daniel Preda (Foto links). Die beiden sind auch privat ein Paar.

Als Youtuber erlangte er schon im zarten Alter von 16 Internet-Popularität, durch seine Teilnahme in der Spiel-Show „The Amazing Race“ wurde er 2013 einem breiten US-Publikum bekannt, seit seinem Youtube-Coming-out am 18. Mai 2015 macht er in den sozialen Medien vor, wie schwule Sichtbarkeit funktioniert. Nebenbei schrieb Joey Graceffa mit seiner Biografie „In Real Life: My Journey to a Pixelated World“ und der „Children of Eden“-Trilogie vier US-Bestseller und veröffentlichte Anfang des Jahres mit dem Album „Kingdom“ eine hübsch autobiografische Pop-Platte. Überdies führt er eine vorbildlich liebevolle Beziehung mit seinem Youtube-Kollegen Daniel Preda. Mit anderen Worten: Es gibt zahllose Gründe, Joey zu gratulieren. Wir feiern seinen 28. Geburtstag am 16. Mai mit einem Fünf-Video-Best-of.

1: PRE-COMING-OUT

× Gracef 1 Im Musikvideo zu „Don't Wait“ küsste Prinz Graceffa im Mai 2015 bereits (s)einen Mann.

2: COMING-OUT

× Graceffa 2 Im Kommentar zu „Don't Wait“ hieß es dann am 18. Mai 2015 offiziell „Yes, I'm Gay!“

3: LOVE-STORY

× Grace Preda Kreisch! Zum Valentinstag 2016 machten Daniel Preda und Graceffa ihre Beziehung öffentlich, indem sie „Our Love Story“ erzählten.

4: LETTING YOU GO

× Graceffa so Bewegend und sehr persönlich: Im Video zu seiner aktuellen Single „Letting You Go“ verarbeitet Graceffa die Alkoholsucht seiner Mutter.

5: KÖNIGKUSS