Deutsche LGBTIQ*-„Handelskammer" gegründet

Foto: Susie Knoll Michael Roth Festredner Michael Roth hat in dieser Woche seine Kandidatur für den SPD-Vorsitz bekanntgegeben und ist unter anderem in der Tschetschenien-Frage um sichere Unterbringung der von dort geflohenen Schwulen einem größere queeren Publikum bekannt geworden.

Am ColognePride-Wochenende ist heute um 13:30 Uhr in Köln die „German LGBTIQ* Business Chamber" gegründet worden. Deutschland hing diesbezüglich international hinterher. Mit einem Festaktes in der Industrie- und Handelskammer Köln, wurde der wichtige Schritt gefeiert. Festredner war der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth.

Die Organisation versteht sich als strategische Partnerin nicht nur für LGBTIQ* geführte Unternehmen, sondern für die gesamte deutsche Wirtschaft. Ziel sei es laut den Initiatoren „das finanzielle, intellektuelle und soziale Kapital der LGBTIQ*-Geschäftswelt durch Unterstützung und Förderung zu stärken und zugleich der deutschen Wirtschaft eine Plattform zur Vernetzung mit der LGBTIQ*-Unternehmensgemeinschaft zu bieten."

Die GGLBC hat sich folgende Ziele gesetzt.

Förderung eines diskriminierungsfreien Umfelds in der Arbeitswelt

Stärkung der Bildungsarbeit im Bereich von Diversity und LGBTIQ* in der Arbeitswelt

Beratung, Erstellung von Richtlinien

Vernetzung von LGBTIQ* Unternehmen mit LGBTIQ* inklusiven Unternehmen

Zertifizierung von Unternehmen

Weltweit gibt es bereits über 65 nationale LGBTIQ* Business Chambers. Deutschland auf diesem Bereich der Vernetzung der Wirtschaft und Industrie mit der LGBTIQ* Community bisher noch nicht vertreten gewesen.

Weitere Informationen auf der Website der GGLBC