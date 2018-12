Die NSFW-Jahresstatistik: Wer will Donald Trump nackt sehen?

× Erweitern Foto: instagram.com/williamseed_xx William Seed Der erfolgreichste schwule Darsteller auf Pornhub 2018: William Seed

Zum Ende des Jahres veröffentlicht die größte Website für Erwachsenenunterhaltung ihre Nutzungsstatistik. Ein nicht nur für Liebhaber von Vollerotik-Content höchst erhellendes Zahlenwerk: Über 300.000 mal wurde nach Videos mit Donald Trump gesucht.

Grafik: Pornhub Nutzungsverhalten nach Geräten

822 Mal am Tag sitzt also irgendwo ein Mensch auf der Welt vor seinem Rechner (bzw. laut Statistik mit über 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit mit dem Smartphone in einer Hand) und gibt mit der freien Hand die Worte „Donald Trump" in die Suchfunktion von Pornhub ein. Ziemlich schräg. Laut Laurie Betito, Direktorin des Pornhub Sexual Wellness Center, aber vielleicht so erklärbar:

„Suchanfragen wie diese sind ein Hinweis darauf, dass Menschen diese Seite nicht nur nutzen, um sexuelle Bedürfnisse zu befriedigen, sondern auch, um einen anderen Blickwinkel auf etwas zu bekommen, an dem sie bereits interessiert sind – um einen berühmten Charakter oder ein Hot Topic in einem sexuellen Kontext zu sehen.”

Macht es auch nicht viel besser, aber so ist das mit der menschlichen Sexualität. Sie ist vielfältig. Zur Ehrenrettung der Menschheit sei angemerkt, dass diese Suchanfrage nur 0.001 Prozent der über 30 Milliarden Suchen auf Pornhub ausmachte.

× Erweitern Grafik: Pornhub Das ist die Weltkarte der Pornografie 2018

Schwule mögen Heteros

Auf den schwulen Seiten des Streamingdienstes gab es einen Wechsel an der Spitze. Die am meisten gesehene Kategorie 2018 war „Straight Guys", nachdem jahrelang „Black" die Pole-Position innehatte. Erstmals in den Top 10 dabei ist in diesem Jahr die Rubrik „Cartoon". Dies zeichnet sich auch bei den Suchanfragen ab, wo Filmchen mit koreanischer Beteiligung die Spitzenposition von denen mit japanischen Männern übernahmen und die Harcorevariante der Manga-Comics „Hentai" die größten Zuwächse verzeichnete. Ebenfalls starkes Verlangen lösten „Schwarz“, „Daddy“, „Straight“ und „Asian" aus. Trendbegriffe waren außerdem „omg his dick" (+ 3481%) und „no forplay" (+ 626%).

Die beliebtesten Darsteller bei Schwulen

Wer sind die beliebtesten schwulen Darsteller? Auch darauf weiß Pornhub dank Statistik Antwort. Wir stellen die Top 5 anhand ihrer für jugendfreie Webseiten erlaubten Instagram-Profile vor.

× Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Diego Sans (@diegosans) am Jul 16, 2018 um 9:30 PDT Den fünften Platz der meistgeguckten schwulen Darsteller belegt Diego Sans

DIE GANZE STATISTIK HIER (JUGENDFREI!)