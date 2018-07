Daimler Pride Tour 2018

2018 beteiligt sich Daimler erstmals im Rahmen der Daimler Pride Tour mit einem einheitlichen Erscheinungsbild in insgesamt 17 europäischen und außereuropäischen Städten bei Pride-Paraden.

Daimler Pride Tour

Daimler steht als Arbeitgeber für eine Kultur der Wertschätzung und des Respekts – auch in puncto sexueller Orientierung. In enger Zusammenarbeit zwischen Unternehmensleitung, Mitarbeitervertretung und Mitarbeiternetzwerken fördert das Unternehmen den Dialog mit seinen Mitarbeiter*innen, um diese Kultur zu fördern. Die Teilnahme an den Christopher-Street-Day-Paraden (CSD) in Deutschland und den Pride-Paraden in den USA ist aus diesen Dialogen heraus geboren und in enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeiternetzwerken GL@D (Gay Lesbian Bisexual Transgender+ at Daimler) in Deutschland sowie Spectrum und Equal in den USA entstanden.„Wir stehen für eine Kultur der Anerkennung, die sich nicht nach Herkunft, Geschlecht, Alter oder sexueller Orientierung richtet, sondern das Individuum in den Vordergrund stellt. Wir fordern und fördern eine Kultur der Wertschätzung und des Respekts – auch in puncto sexueller Orientierung“, verrät das Unternehmen dazu. Klasse!

Den Auftakt der weltweiten Daimler Pride Tour bildete Detroit am 10. Juni, am 16. Juni wurde mit Wien der erste Tourtermin in Europa angefahren. Den Abschluss findet die Daimler Pride Tour in Fort Worth, USA, www.daimler.com/karriere/das-sind-wir/diversity/csd