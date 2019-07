Die große Burger-Liebe

• ANZEIGE •

× Erweitern Burger King

Zur CSD-Saison 2019 überschlagen sich die großen Brands dieser Welt mit mal mehr und mal weniger kreativen Ideen, wie sie ihre Unterstützung für queeres Leben mit uns feiern. BURGER KING hat dabei den Diamantstandard gewählt.

Dima und Alvar sind seit sechs Jahren ein Paar und wollten sich das Ja-Wort geben. Da das in vielen Ländern der Erde noch nicht möglich ist – in über 70 ist Homosexualität sogar immer noch strickt verboten und in einigen droht darauf die Todesstrfae – , luden die WHOPPER-Erfinder die beiden zur Hochzeitsfeier nach Deutschland ein. Die Hochzeitsringe, die dem Paar von BURGER KING geschenkt wurden, enthalten eine wirklich einmalige Überraschung, wie ihr im Video sehen könnt:

×

WHOPPER Diamonds. Auf die Idee muss man erst mal kommen, oder? Und dass das ganze zwar natürlich PR ist, aber eben auch ein sichtbares Eintreten für Diversität und gleiche Rechte, macht BURGER KING mit echtem Engagement für „unsere Sache“ deutlich:

Die BURGER KING Deutschland GmbH ist als Sponsor beim diesjährigen ColognePride am 7. Juli in Köln dabei und unterstützt den Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) mit einer Spende. Beim CSD in Köln sind Dima und Alvar vor Ort und sowohl in Köln, als auch in Berlin wird es zum CSD die BURGER KING Krone in Regenbogenfarben geben.

Happy Burger Pride!