Abgesetzt! „Und ich freue mich darüber“

× Erweitern Foto: ABC Roseanne

„Roseanne“ war einmal eine Serie, die die Gesellschaft beeinflusste. Zum Guten beeinflusste. Homosexualität, die Sorgen der kleinen Leute, alles fand seinen Weg ins weltweite Fernsehen.

In den späten 1990ern war Schluss, 2018 gab es ein erfolgreiches Comeback. Jetzt wurde die Serie abgesetzt vom Sender ABC. Grund war ein rassistischer Tweet von Roseanne selbst auf Twitter: „Hätte die Muslimbruderschaft ein Baby mit 'Planet der Affen', sähe es aus wie Valerie Jarrett“ hetzte sie über die ehemalige Beraterin von Barack Obama. Das schlägt Wellen.

„Tja. Wer eine ganze Karriere (eingeschlossen den Reboot der Serie) darauf aufbaut, ach so kontrovers zu sein, der verkalkuliert sich halt auch mal. Und ich freue mich darüber. Klar, dass jetzt die konservative Rechte in den USA Alarm schlägt, dass die Meinungsfreiheit hier beschnitten würde. Allerdings wollen die die Meinungsfreiheit ja immer nur beschützen, wenn es um rassistische Statements aus den eigenen Reihen geht ... Roseanne hat für ihre ekelhafte Twitter-Entgleisung die Rechnung bekommen and I'm here for it. Vielleicht bekommt Jackie jetzt endlich den verdienten Spin-off“, so etwa Influencerin Barbie Breakout.

Update: Mittlerweile hat sich Roseanne entschuldigt. Zu spät.

www.facebook.com/RoseanneABC