Kommentar: Syphilis ist das neue Aids und ihr werdet alle sterben!

× Erweitern Foto: Roman Holst Sex Hustlaball Sexpartys wie hier der HustlaBall machen vielen Menschen Spaß. Den sollten sie sich durch unbegründete Ängste nicht versauen lassen. Habt lieber versauten Sex! Mehr Fotos voller Wollust gibt es von Roman HIER.

Seit ungefähr zehn Jahren erleben wir die systematische Umwidmung der Aids-Angst auf andere sexuell übertragbare Krankheiten. Das ist ein perfider Angriff auf die sexuelle Selbstbestimmung. Eine Freiheit, die es zu verteidigen gilt!

Die Schocknachricht vom 12. Juli: Syphilis rising!

Von 520 Millionen Europäern haben sich statt rund 20.000 nun rund 30.000 mit der gut heilbaren Infektionskrankheit infiziert. Das meldet das renommierte Europäische Zentrum für Krankheitsprävention und -kontrolle (ECDC) aus Stockholm und alle machen mit. Von ZDF über Spiegel bis queer.de gleichen sich Überschriften und Artikel.

× Erweitern Angst vor Syphilis Na? Angst vor Syphilis?

HIV erstmals direkt in Bezug gesetzt

Allen Berichten gemein ist die Übernahme des vom ECDC erstmals in dieser Form statistisch erhobenen Vergleichs von HIV-Neu- und Syphilisinfektionen. Dabei fehlt allerdings durchgängig eine entscheidende Einordnung:

HIV ist eine zwar gut behandelbare, aber unheilbare und damit lebenslange Infektion. Die Syphilis dagegen ist einfach zu heilen, Resistenzen sind nicht bekannt.

Deswegen ist die wichtigste Nachricht aus dem ECDC-Bericht die, dass die HIV-Neuinfektionen in Europa von 31.000 im Jahr 2016 auf 25.353 in 2017 gesunken sind. Dies bedeutet das genaue Gegenteil der angeblich neuen Sorglosigkeit beim Sex, die befeuert durch die Ungenauigkeiten der Berichte, in den Kommentarspalten über sexuell aktive Menschen verbreitet wird: Menschen wissen offenbar, wie sie sich vor HIV wirksam schützen und haben entspannten Sex, davon wahrscheinlich mehr und versauter, weil das Damoklesschwert HIV seine Schärfe verliert. Und das ist auch gut so!

Unwissenheit Syphilis Ganz normale und noch eher harmlose Kommentare auf Facebook.

Unwissen, Panikmache, Hetze

Die von der Deutschen Aidshilfe kommentierte verminderte Kondomnutzung als eine der möglichen Ursachen für den Anstieg der Syphilisinfektionen, ist Wasser auf die Mühlen der Moralisten und Ahnungslosen. Kübelweise wird Hirnlosigkeit, Egoismus und Perversion über Sexhabende ausgeschüttet, PrEP-Nutzer als verantwortungslos angegriffen. Die Interpretation der Studie des ECDC ist ein voller Erfolg:

Der Todesangstvirus im Kopf, der wegen Aids seit den 1980ern bei jedem Sexualakt kultiviert wurde, scheint erfolgreich auf andere STI übertragen worden zu sein. Das ist ein fatal falscher Weg.

× Erweitern Sexualfeindlichkeit ist natürlich kein neues Phänomen. Nur ging es damals noch ganz offen gegen die sexuelle Selbstbestimmung der Frau oder gegen Homosexualität. STI dafür zu missbrauchen ist dagegen in dieser Vehemenz recht neu.

Sexual Health ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sexuelle Gesundheit als Ziel definiert. Und sie stellt sich klar und deutlich gegen psychisch belastende Ängste, die Kampagnen wie die zu STI auslösen:

Sexuelle Gesundheit ist ein Zustand des körperlichen, emotionalen, mentalen und sozialen Wohlbefindens in Bezug auf die Sexualität und nicht nur das Fehlen von Krankheit, Funktionsstörungen oder Gebrechen. Sexuelle Gesundheit setzt eine positive und respektvolle Haltung zu Sexualität und sexuellen Beziehungen voraus sowie die Möglichkeit, angenehme und sichere sexuelle Erfahrungen zu machen, und zwar frei von Zwang, Diskriminierung und Gewalt. (Definition ausführlich)

Keine Panik. Vögelt euch frei!

Wenn ihr wisst, wie ihr euch nach euren Vorlieben vor HIV schützt (Kondom, PrEP, oder Schutz durch Therapie), ist der Rest wirklich ganz einfach: Einmal im Jahr (oder natürlich sofort, wenn es juckt) zum Check-up auf die gängigen STI beim Arzt oder Checkpoint eurer Wahl. Das war´s.

× Erweitern Foto: Eurocreme.com Sex, Sex, Sex Habt angstfrei Spaß!

Argumente gegen Sexhater

Es gibt wirklich keinen Grund, Angst vor Geschlechtskrankheiten zu haben. Sie sind unangenehm, peinlich oder eklig, aber du stirbst an ihnen nicht, wenn du obige ganz einfache Regel beachtest. Um das für dich noch anschaulicher zu machen, haben wir Vergleichszahlen herausgesucht:

Syphilis : 33.000 Infektionen, 0 bekannte Tote auf 520 Millionen Europäer jährlich.

: 33.000 Infektionen, auf 520 Millionen Europäer jährlich. Resistente Krankenhauskeime: 33.000 Tote auf 520 Millionen Europäer jährlich

auf 520 Millionen Europäer jährlich Lebensmittelvergiftung: 420.000 Tote auf 520 Millionen Europäer jährlich.

auf 520 Millionen Europäer jährlich. Alkohol: 79.000 Tote auf 82 Millionen Deutsche jährlich.

Wenn du also das nächste Mal angegriffen wirst, weil du gerne versauten und dreckigen Sex mit deinem Partner, mehreren oder gleich dem halben Klub genießt, dann frag einfach zurück, ob wir nicht besser über die Angst vor Sushi und Feierabendbier diskutieren sollten und erwähne, dass ein Krankenhausaufenthalt gefährlicher ist, als jeder Darkroom. Sex frei!

Alles Wissenswerte zu STI, HIV und geilem Sex gibt´s auch auf iwwit.de!