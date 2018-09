Berlin-Schönberg zweitsicherstes Schwulenviertel der Welt

Bitte was? Eine PR-Meldung des App-Anbieters GeoSure erweckte die Aufmerksamkeit der Redaktion. Zwar möchten wir nicht in den Chor der ständig Besorgten einstimmen und den Nollendorfplatz-Kiez als No-Go-Area brandmarken, aber ausgezeichnet sicher?

× Erweitern Foto: Christian Knuth Nollendorfplatz

Anbieter der APP bisher auf Frauen spezialisiert

„GeoSure“ ist ein Anbieter von überörtlichen Echtzeit-Sicherheitsinformationen für Geschäfts- und Freizeitreisende. Bisher waren als Zielgruppe besonders alleinreisende Frauen gewählt, in dieser Woche folgte dann der Launch der „LGBTQ*-Sicherheitsbewertungskategorie“. Und obwohl die Hersteller vollmundig Hightech-Quellen wie „maschinelles Lernen, KI, Stimmungsanalyse und Predictive Analytics“ angibt, um Bewertungen zusammenzustellen, die auf der Analyse von Tausenden von Quellen täglich basieren, wirft das Ergebnis Fragen auf.

Top 5 der weltweit sichersten Stadtviertel für LGBTQ*-Reisende laut GeoSure:

1. The Castro in San Francisco (GeoSure-Bewertung: 17)

2. Berlin-Schöneberg (GeoSure-Bewertung: 24)

3. Amsterdam-Centrum (GeoSure-Bewertung: 27)

4. Eixample in Barcelona (GeoSure-Bewertung: 30)

5. Stadtzentrum von Tel Aviv/Stadtviertel Florentin in Tel Aviv

(GeoSure-Bewertung: 31)

× Erweitern Stadtfest Berlin, Straßenfest

Berlin-Schöneberg ist kbO (blu berichtete)

Was relativ lange und verstärkt durch das Kaputtsparen der Berliner Polizei so gut wie keine Aufmerksamkeit erhielt, ist die Tatsache, dass die Gegend um den Nollendorfplatz zu den gefährlichsten in der Hauptstadt gehört. Besonders Beschaffungskriminalität und Taschendiebstahl bzw. Raub und Drogenhandel sind so häufig, dass die Polizei nach der Übernahme des Innensenats durch die SPD den Kiez auch 2017 als „kriminalitätsbelasteten Orte" (kbO) einstufte.

Nochmal: Der Regenbogenkiez ist kein No-Go-Area und wir lieben es, dort auszugehen – hier kannst du sichtbar queer, bunt und lebensfroh leben. Aber die Probleme, die es gibt, sollten nicht aus profanen PR-Gründen vom Tisch gewischt werden.