Homophobe Vox-Partei kreiert Queer-Maskottchen wider Willen

Fünf Tage nachdem die LGBTIQ*-Feinde von der ultrarechten Vox-Partei bei den vorgezogenen Neuwahlen in Spanien erstmals ins Parlament einziehen konnten, sorgen sie in den sozialen Medien bei ihren queeren Gegnern mit einem Regenbogengeist für Amüsement. Das Icon sollte eigentlich abschreckend wirken, entpuppt sich aber als Sympathieträger.

× Erweitern Foto: Twitter Gaysper Gestatten, Gaysper: Er wurde von der Vox-Partei als Anti-Figur eingeführt, dann aber weltweit zum Sympathieträger mit einem quietschfidelen Eigenleben (siehe Postings unten)

Am Anfang stand eine Grafik, mit der Spaniens fremdenfeindliche, nationalisische, antifeministische und homophobe Vox-Partei ihre Wähler bei den Parlamentswahlen am 28. April zum Urnengang motivieren wollte. Auf dem Bild war ein einzelner Krieger von hinten zu sehen, der einer großen Armee gegenübersteht, deren Phalanx die Vox-Grafiker mit Symbolen ihrer Feindbilder überstempelt hatten. Unter den Symbolen fand sich neben der Feministen-Faust, Hammer und Sichel, der Antifa-Flagge und dem Anarchie-A auch ein Geist in Regenbogenfarben, der die LGBTIQ*-Bewegung verkörpern sollte.

Der Abschreckungseffekt hielt sich in Grenzen. Vielmehr entdeckten die geschmähten LGBTIQ* und ihre Unterstützer, dass der Regenbogengeist eher niedlich als abschreckend wirkte. So wurde ihm in den sozialen Netzwerken in Anlehnung an „Casper the friendly Ghost“ der Name „Gaysper“ gegeben und er wurde zum Internet-Star. Inzwischen geistert „Gaysper“ durch selbstgemachte Fan-Videos, GIFs und Grafiken, während einige Fans ihn sogar zur Strickfigur und zum Kostüm verarbeiten.

Dass all diese Beiträge als kleine Spitzen gegen die homphoben Vox-Politiker gedacht sind, macht das Ganze zu einer charmanten Gegenbewegung. Trotzdem konnte die Vox-Partei bei den Spanien-Wahlen respektable 10,3 Prozent holen. Damit blieb sie zwar hinter ihren Erwartungen zurück und wird nicht die Regierungsbildung beeinflussen können, ist aber mit 24 Mandaten erstmals im Parlament vertreten.

× ⚔🇪🇸 ¡Qué comience la batalla! #PorEspaña pic.twitter.com/TVgdcP1Kw5 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 28. April 2019 Vox 12 „Lasset die Schlacht beginnen“: Mit dieser Grafik symbolisierte Spaniens rechtspopulistische Vox-Partei am Wahlsonntag den Kampf gegen ihre Gegner. Mit dem Erfolg, dass der kleine Regenbogengeist zum Sympathieträger wurde.

× Having discovered gaysper, I have decided to retroactively validate every time I insisted on playing a ghost in Mario tennis with this fact https://t.co/3w72Z3OauB — Matthew (@mattieandmatter) 1. Mai 2019 Gaysper 1 Dieser US-Twitter-User ist einer von zahlreichen queeren Social-Media-Usern, die den LGBTIQ*-Geist zu ihrem Profilbild machten.

× Some friends to go with #gaysper! Grab yo ghost 👻 pic.twitter.com/5c1Wo97ViF — SkywardWind (@SkywardWind) 1. Mai 2019 Gaysper 2 Der Regenbogen-„Gaysper“ bekommt bereits Freunde in den Farben der Gynephilie-- Bi- und Lesben-Flaggen.

× I CROCHETED GAYSPER pic.twitter.com/ZNccVzUPua — jay (@onlyalmost) 2. Mai 2019 Gaysper 33 Der erste Merch-Gag: Häkel-Gaysper.