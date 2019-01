US-Präsidentschaftsanwärterin in Kritik wegen Anti-LGBTIQ*-Aktivität

Nachdem Hawaiis US-Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard kürzlich via CNN bekanntgab, dass sie 2020 für die Demokraten als Präsidentschaftskandidatin ins Rennen gehen will, wird ihr früheres Engagement im Anti-LGBTIQ*-Aktivismus kontrovers diskutiert. Gabbard selbst zeigte bereits Reue

× Erweitern Foto: facebook.com/TulsiGabbard Tulsi Gabbard „Ich bringe den Aloha-Spirit überallhin mit, wo ich hingehe“, schreibt Hawaiianerin Tulsi Gabbard auf Facebook. Ihr nächstes Ziel ist das Weiße Haus. Dabei könnte ihr ein LGBTIQ*-feindliches Aloha-Erbe im Wege stehen

„Ich habe mich entschlossen zu kandidieren und werde in der kommenden Woche eine offizielle Ankündigung dazu machen.“ Mit diesen Worten bestätigte Hawaiis demokratische Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard am Freitag in der Van Jones Show auf CNN, dass sie bei den US-Präsidentschaftswahlen 2020 antreten will. Gabbard folgte damit weiteren Demokraten wie Ex-Obama-Minister Julian Castro und Elizabeth Warren (blu berichtete), die sich derzeit ebenfalls als Herausforderer von Trump in Stellung bringen. Doch auf Gabbards Ankündigung folgte ein Aufschrei.

Nur drei Tage nach der Ausstrahlung der Van Jones Show sorgt CNN mit der Schlagzeile „Tulsi Gabbard warb früher für Anti-LGBT-Gruppe, die Konversionstherapien unterstützt“ für Aufsehen. In der Story thematisiert der Sender Gabbards früheres Engagement für die politischen Aktivitäten ihres Vaters Mike, ebenfalls Demokrat, der in Hawaii bis 2011 für seine massive Gegnerschaft gleichgeschlechtlicher Ehen bekannt war. So war er Gründer der inzwischen aufgelösten Organisation Stop Promoting Homosexuality America und trug Ende der 1990er Jahre zu einem Gesetz bei, das die Ehe in Hawaii als Bund zwischen Partnern unterschiedlicher Geschlechter festschrieb. Die heute 37-Jährige Tulsi Gabbard hatte sich in den Anfängen ihrer politischen Aktivitäten an den Kampagnen ihres Vaters beteiligt, bis sie 2002 im Alter von 21 als jüngstes Mitglied des US-Repräsentantenhauses ihre eigene politische Karriere startete.

Gabbard kommt in dem kontrovers betitelten CNN-Artikel selbst mit einer Entschuldigung zu Wort: „Zuallererst möchte ich sagen, dass ich die Positionen und Äußerungen bereue, die ich in der Vergangenheit eingenommen habe“, heißt es da. „Ich bin sehr dankbar für jene in der LGBTQ+-Community, die im Zuge meiner persönlichen Entwicklung ihr Aloha mit mir geteilt haben.“ Weiterhin betonte Gabbard, dass sie in ihren Jahren als Kongressabgeordnete zu einer Reihe von Gesetzen zum Schutz von LGBTIQ* beigetragen habe. Die Stellungnahme endet mit den Worten: „Es liegt noch immer viel Arbeit vor uns, um Gleichberechtigung und Bürgerrechte von LGBTQ+-Amerikanern zu sichern und wenn ich zur Präsidentin gewählt werde, werde ich den Kampf für Gleichberechtigung für alle weiterführen.“

× Rep. Tulsi Gabbard once touted working for an anti-gay group that backed conversion therapy https://t.co/zV7XQEQ3Wx pic.twitter.com/AoP8fZKs4X — CNN Politics (@CNNPolitics) 14. Januar 2019 Gabbard Anti-LGBTIQ* CNN Drei Tage, nachdem Tulsi Gabbard am Freitag im Interview mit CNN-Reporter Van Jones ihre potenzielle Präsidentschaftskandidatur bekanntgab, ging der Sender mit dieser Story über ihren politischen Kampf gegen LGBTIQ* an der Seite ihres homophoben Vaters an die Öffentlichkeit. Gabbard kommt in dem Artikel selbst mit einer Entschuldigung zu Wort