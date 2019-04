Tom Daley holt Gold bei FINA Diving World Series

Bei der dritten von fünf Runden der FINA Diving World Series konnte Großbritanniens schwuler Turmspring-Champion Tom Daley auf ganzer Linie triumphieren. Nachdem er bei den Vorgängerrunden in China und Japan drei Medailllen abräumte, gab's in Montreal (Kanada) Silber und Gold.

Tom Daley (links) und sein britischer Teamkollege Matthew Lee am Freitag beim Auftakt der dritten FINA/CNSG-Diving-World-Series-Runde in Montreal

Tom Daley spielt nicht nur ganz vorne mit, wenn es um die Repräsentanz von offen queeren Athleten im Profisport geht (blu berichtete), auch sportlich hat der 24-Jährige Turmspringer noch immer die Nase vorn. Im Rahmen der FINA Diving World Series räumte Daley am Wochenende doppelt Edelmetall ab. Beim Synchronspringen der Männer am Samstag lieferte er mit seinem Teampartner Matthew Lee einen fast perfekten Sprung von der 10-Meter-Plattform und holte damit Silber (China gewann Gold). Am Sonntag stand dann der Einzelwettkampf an, in dem Daley auf dem 10-Meter-Sprungbrett souverän Gold ersprang.

Die FINA Diving World Series 2019 besteht aus fünf Austragungsrunden, von denen Montreal die dritte darstellt. Bereits in den Vorgängerrunden in Sagamihara (Japan) und Peking (China) war Tom Daley mit drei Medaillen abgereist (Silber im Einzelspringen, und zweimal Bronze im Mixed-Synchronspringen). Seine vorläufige Bilanz beläuft sich nun auf fünf Medaillen, von denen das Gold von Montreal das vorläufige Highlight fürs britische Team markiert. Die Abschlussrunden der FINA Diving World Series stehen im Mai im russischen Kazan und in London an. Letzteres ist für Daley ein Heimspiel. Wir drücken die Daumen.