„Du brauchst das!“: Queere Einladung für US-Vizepräsident Mike Pence

Die Macher des queeren Broadway-Erfolgs „The Prom“ haben den homophoben US-Vizepräsidenten Mike Pence mit einem persönlichen Aufruf dazu eingeladen, ihre Show zu besuchen. Sie sei nicht nur eine Lektion in Sachen Liebe, sondern auch von Pence inspiriert

× Erweitern Foto: facebook.com/chad.beguelin Beguelin The Prom „The Prom“-Autor Chad Beguelin (Foto rechts, hier mit seinem Mann Tom bei der Premiere des Stücks im November) lädt US-Vizepräsident zu einer Lektion in Sachen Liebe ein

„The Prom“ handelt von einem lesbischen Pärchen, das mit dem Plan, gemeinsam zum Abschlussball einer Highschool zu gehen, eine Kleinstadt im US-Bundesstaat Indiana in Aufruhr versetzt. Die Story basiert auf der traurigen Tatsache, dass in den USA mit Verweis auf die (heterosexuellen) Prom-Traditionen immer wieder jungen Homosexuellen verboten wird, mit gleichgeschlechtlichen PartnerInnen zum Abschlussball zu kommen. Das Musical „The Prom“ hatte Mitte November am New Yorker Broadway Premiere und wurde zum „Critic's Pick“ der New York Times gekürt.

Miterfinder des Stücks ist der schwule Autor Chad Beguelin (schrieb auch das Buch zu „Aladdin“), der jetzt ein Interview mit den NBC News dazu nutzte, auf die latente Homophobie der Prom-Traditionen hinzuweisen und gleichzeitig eine Nachricht an US-Vizepräsident Mike Pence zu versenden. Pence ist für seine erbitterte Gegnerschaft zur Ehe für alle und seine homophoben Äußerungen bekannt (blu berichtete). „Ich finde, Sie sollten wirklich mal vorbeikommen“, richtete sich Beguelin via NBC an Pence. „Nicht zuletzt deshalb, weil das Stück Ihretwegen in Indiana spielt.“

Der letzte Satz bezog sich auf Pences Herkunft. Der Republikaner stammt aus Indiana, wo er von 2012 bis 2017 Gouverneur war und unter anderem das Indiana Senate Bill 101 einführte, das religiöse Vorbehalte gegenüber LGBTIQ* legitimierte. Chad Beguelin nahm diesen Hintergrund als Anlass dafür, „The Prom“ in Indiana spielen zu lassen. Er sieht die Nachricht an den Trump-Vize aber auch als Einladung zum Dialog. „In unserem Stück geht es nicht darum, Leuten zu sagen ‚Du hast Unrecht‘. Es geht darum zuzuhören, um Empathie und Akzeptanz. Meine Einladung lautet somit: Hören Sie sich das an, es geht um Liebe.“ „The Prom“-Hauptdarstellerin Caitlin Kinnuen setzte noch eins drauf, indem sie die Pence-Einladung mit den Worten kommentierte: „Komm, guck's dir an. Du brauchst das!“

× The playwright and star behind the new Broadway show, which centers around a young lesbian couple, have a special invitation for VP Pence. - @NBCOUT https://t.co/xfl8vMYXse — NBC News (@NBCNews) 19. Dezember 2018 The Prom NBC Die Pence-Einladung von Chad Beguelin und „The Prom“-Hauptdarstellerin Caitlin Kinnuen wurde über die NBC News versendet

× .@VP Mike Pence’s record of anti-LGBTQ policymaking leaves much to be desired—and that’s precisely why the minds behind @ThePromMusical want him to see their show. https://t.co/fvx6mPASua — NewNowNext (@NewNowNext) 21. Dezember 2018 Pence Prom 2 Die Nachricht macht die große Runde in den US-Medien