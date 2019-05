Londons Verkehrsgesellschaft stoppt Werbung von 11 homophoben Ländern

Nachdem Transport for London (TfL) bereits Anfang April als Reaktion auf Bruneis neues Steinigungsgesetz für Homosexuelle einen Werbestopp für Bruneis Tourismus-Kampagnen verhängt hatte, wurden nun 11 weitere Länder mit fragwürdigen Gesetzen und Menschenrechtsbestimmungen für LGBTIQ* geblockt, darunter sechs, in denen Homosexuellen die Todesstrafe droht.

× Erweitern Foto: facebook.com/transportforlondon TfL 2 Daumen hoch für Londons Öffentlichen Nahverkehr: TfL lässt den LGBTIQ*-Bekenntnissen der letzten Jahre (Foto: Mitarbeiter beim London Pride 2017) eine Absage an homophobe Staaten folgen

Die drakonischen Strafgesetze gegen Homosexuelle in Brunei haben in Großbritannien nicht nur zur Verbannung von Brunei-Werbung in U-Bahnhöfen und Bushaltestellen sowie zur Forderung des Ausschlusses von Brunei aus dem Commonwealth of Nations geführt (blu berichtete), sie haben auch die Sensibilisierung für die Strafgesetze gegen Homosexuelle in anderen Ländern zur Folge. Nach dem Ausschluss der Brunei-Werbung aus den TfL-Haltestellen hatte unter anderem Grünen-Politikerin Caroline Russell einen Brief an den Bürgermeister verfasst, in dem sie den Werbestopp für weitere Staaten forderte. Mit Erfolg. Letzte Woche beschloss die TfL einen Werbestopp für elf weitere Länder.

Zu den geblockten Staaten gehören: Iran, Nigeria, Saudi-Arabien, Somalia, Sudan, Jemen, Pakistan, Katar, Mauretanien, Afghanistan sowie die Vereinigten Arabischen Emirate. In den sechs erstgenannten Ländern steht auf gleichgeschlechtlichen Sex die Todesstrafe, in den fünf weiteren ist sie laut dem jüngsten Jahresbericht der ILGA zumindest möglich (blu berichtete). Die TfL-Werbeagenten seien angewiesen worden, keine weiteren Werbeverträge mit den Tourismusverbänden oder anderen Unternehmen aus den betreffenden Ländern anzunehmen. Caroline Russell äußerte sich via Twitter sehr angetan: „Ich freue mich auf die Überarbeitung der Werbekonditionen des TfL in Bezug auf andere Länder mit einer schwachen Rechtslage für LGBT.“

× Anti-gay countries (six of them impose death penalty) have been banned from advertising on London’s Public Transport https://t.co/ETwup0ltc4 — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) 5. Mai 2019 Ban TfL In den britischen Medien sorgt das beherzte Vorgehen des TfL für viel Aufsehen.

× And looking forward to the review by TfL into advertising from other countries with poor records on rights for LGBT people.https://t.co/yIbosjNu9O — Caroline Russell (@CarolineRussell) 5. Mai 2019 Russell Die Initiatorin des Werbestopps Caroline Russell freut sich auf die neuen Werberichtlinien des TfL.

× Transport for London bans adverts from 11 countries with poor human rights records, including six with the death penalty for homosexuality: Iran, Nigeria, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Yemen & Brunei. Well done! https://t.co/UlOXPaPOmH — Peter Tatchell (@PeterTatchell) 3. Mai 2019 That 11 Auch LGBTIQ*-Aktivist Peter Tatchell begrüßt den TfL-Beschluss.

× If you’re out celebrating #Pride today, keep an eye out for our rainbow designs and staff taking part in the parade! #loveislove 🌈 pic.twitter.com/cSWlxFxrk0 — Transport for London (@TfL) 8. Juli 2017 Tfl Pride TfL ist bekannt für spektakuläre Pride-Bekenntnisse wie dieses Regenbogen-Schild in der Station Tottenham Court Road...