Taylor Swift versammelt queeren Supercast für LGBTIQ*-Protestvideo

Nur ein Bruchteil des queeren Superstar-Casts von „Calm Down": Plus-Size-Tänzer Dexter Mayfield (links), Youtuberin Hannah Hart (2. v. li.) „Ru Paul's Drag Race"-Juror Todrick Hall (rechts oben), Eiskunstlauf-Star Adam Rippon (rechts unten) und natürlich Taylor Swift (3. v. li.).

Bonbonfarbene Videos mit Regenbogen-Touch ist man von Taylor Swift mittlerweile gewohnt, aber was die 29-jährige US-Sängerin im Clip zu „You need to Calm down“ an Camp-Optik und queerer Star-Power abfeuert, ist dann doch eine Klasse für sich. In dem Clip treten unter anderem Talk-Queen Ellen DeGeneres, „Modern Family“-Star Jesse Tyler Ferguson und sein Mann Justin Mikita, Eiskunstlauf-Held Adam Rippon sowie Ru Paul auf – um nur ein paar zu nennen.

Während der Songtext von „You need to calm down“ mit Zeilen wie „Shade never made anybody less gay“ („Schatten hat noch niemanden weniger schwul gemacht“) daherkommt und als direkte Absage an meckernde Stinkstiefel, die „lieber im düsteren Mittelalter leben würden“, zu verstehen ist, entwirft das Video eine knallbunte Vision einer queeren Wohnwagensiedlung, in der sich Taylor und der queere Super-Cast gegen eine Truppe von LGBTIQ*-Gegnern behaupten, die mit einer „Homosexualität ist eine Sünde“-Transparenten durch das Camp ziehen.

Bei aller Überdrehtheit und Campiness lässt Swift keinen Zweifel daran, dass sie sich mit dem Video sehr konkret auf aktuelle politische Debatten über staatliche LGBTIQ*-Phobie der US-Regierung sowie einen Equality-Act für LGBTIQ* bezieht. Anfang Juni hatte Swift eine Petition für das Antidiskriminierungs-Equality-Gesetz gestartet (blu berichtete). Das „You need to calm down“-Video endet mit der schriftlichen Botschaft: „Lasst uns alle unseren Stolz zeigen, indem wir dafür kämpfen, dass auf nationaler Ebene wirklich alle Bürger gleich behandelt werden. Bitte unterschreibt meine Petition.“ Das Video wurde bei Youtube innerhalb nicht mal eines Tages mehr als 18 Millionen Mal geklickt. „You need to calm down“ ist die zweite Vorab-Single zu Swifts im August erscheinenden siebten Album „Lover“.

