Sydneys eröffnet Mardi Gras mit neuer Regenbogen-Straße

Mit dem Hissen der Regenbogenflagge am Rathaus von Sydney wurden am Freitag offiziell die Feierlichkeiten zum Gay & Lesbian Mardi Gras 2019 eröffnet. Zuvor hatte Bürgermeisterin Clover Moore bereits eine dauerhafte „Regenbogen-Kreuzung“ eingeweiht

Foto: facebook.com/alexgreenwich Sydney Mardi 19 Der schwule Abgeordnete Alex Greenwich und Sydneys Bürgermeisterin Clover Moore bei der Einweihung der neuen Regenbogenkreuzung an der Oxford Street

Eine Woche, nachdem Sydneys Bürgermeisterin Clover Moore mit der Eröffnung einer dauerhaften Kreuzung in Regenbogenfarben eine queere Legende neu belebte, hisste sie am Freitag die Pride-Flagge an ihrem Amtssitz, dem Rathaus von Sydney. Beide Veranstaltungen fanden anlässlich der Eröffnung des 41. Gay & Lesbian Mardi Gras statt, bei dem die australische Metropole zwei Wochen lang in einen großen Pride-Rausch eintaucht. Bis zur Parade am 2. März wird nun unter dem Motto „Fearless“ („Angstfrei“) der queere Mut beschworen. Das Programm ist dabei auch der Verteidigung errungener Fortschritte im Angesicht konservativer Rückschläge gewidmet (blu berichtete).

Neben der traditionellen Hissung der Regenbogenfahne am Freitag, lieferte die Stadtverwaltung von Sydney mit einer neuen dauerhaften Regenbogenkreuzung ein deutliches Bekenntnis zu Diversität und ihrer LGBTIQ*-Community. Bereits 2013 war ein Regenbogenzebrastreifen im Gay Village installiert worden, der aber nicht mal zwei Monate nach seiner Einweihung vom Straßenverkehrsamt in einer Nacht- und Nebelaktion überbetoniert wurde. Die neue Regenbogen-Kreuzung soll nun dauerhaft bleiben und an die Anfänge der Mardi-Gras-Bewegung an der Oxford Street erinnern.

Mardi Gras 19 1 Der schwule Abgeordnete Alex Greenwich pries zur Hissung der Regenbogenflagge am Rathaus von Sydney die „wunderschöne und diverse Community" seiner Stadt

The rainbow flag is now flying at Sydney Town Hall, and the 41st @sydneymardigras has begun! #fearless 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/qbwHEngTcT — Clover Moore (@CloverMoore) 15. Februar 2019 CLover Moore 19 Bürgermeisterin Clover Moore lässt Bilder sprechen und fasst sich kurz. „Die Regenbogenflagge weht jetzt am Rathaus von Sydney. Der 41. Sydney Mardi Gras hat begonnen!", schreibt sie bei Twitter

Regenbogenkreuzung Sydney Dieses Kurzvideo dokumentiert die Geschichte und Entstehung der Regenbogen-Kreuzung in Sydney und ihre Neubelebung am 8. Februar