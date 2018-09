Südafrikas Innenminister erklärt Diversität zum „nationalen Wert“

Beim Treffen mit Vertretern der LGBTIQ*-Organisation Access Chapter 2 hat sich Südafrikas Innenminister Malusi Gigaba deutlich zu Diversität bekannt. Gleichberechtigung per Gesetz reiche nicht, sie müsse auch im Bewusstsein der Bevölkerung verankert werden

× Erweitern Foto: facebook.com/AccessChapter2 Malusi Gigaba / Access Chapter 2 Südafrikas Innenminister Malusi Gigaba (2. von links) mit Steve Letsike, Vorsitzender von Access Chapter 2, und zwei weiteren LGBTIQ*-Aktivisten bei den Gesprächen am Freitag

Südafrika ist das LGBTIQ*-politisch fortschrittlichste Land Afrikas. Es gibt dort umfassende Antidiskriminierungsgesetze und die Ehe für alle. Nur bei der Gesetzgebung für Trans* und dem Verbot von Mobbing und Konversionstherapien gibt es Nachbesserungsbedarf. Letzteres will Innenminister Malusi Gigaba mit einer 2016 etablierten LGBTIQ*-Arbeitsgruppe der Regierung und im Austausch mit Community-Sprechern vorantreiben. Das kündigte er am Freitag bei einem Arbeitstreffen mit Repräsentanten der queeren Aktionsgruppe Access Chapter 2 an.

In einer Pressemeldung, die im Anschluss an das Treffen veröffentlicht wurde, geht der Innenminister aber noch deutlich weiter. „Als Regierung können wir Menschen keine Rechte aufgrund ihres Geschlechts oder ihres religiösen Glaubens vorenthalten“, so Gigaba. „Wir werden uns in Zusammenarbeit mit Interessenvertretern auch aus dem religiösen Bereich um Lösungen in diesem Bereich bemühen. Diese Bemühungen beinhalten eine Regierungsplattform, die sich für die öffentliche Thematisierung von LGBTI-Themen einsetzt.“

Weiterhin sprach Gigaba einen wichtigen Punkt an, der in Ländern mit fortschrittlichen LGBTIQ*-Gesetzen oft vergessen wird. So äußerte er deutlich, dass es nicht reiche, Diversität per Gesetz zu garantieren, sondern dass man sie auch in den Köpfen der Bevölkerung verankern müsse. Dies wolle er vorantreiben, indem er sie zu „nationalen Werten“ mache: „Unser Ziel sollte nicht nur sein Gesetze zu machen, sondern auch den Ethos der Diversität und Inklusion in Einklang mit unserer Verfassung und den nationalen Werten zu bringen.“

Access Chapter 2-Vorsitzender Steve Letsike begrüßte die Bekenntnisse des Innenministers als „entscheidenden“ Schritt und versicherte seine Kooperation.

× Südafrika LGBTIQ* Politik Das südafrikanische Innenministerium verbreitete das Bekenntnis von Malusi Gigaba mit einer offiziellen Pressemeldung