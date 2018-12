„Schwul, schwarz und Furry“: E-Sportler des Jahres nutzt Auszeichnung für LGBTIQ*-Shoutout

Bei der Verleihung der The Game Awards in Los Angeles wurde der schwule Gamer SonicFox alias Dominique McLean mit dem Preis als E-Sports-Player des Jahres ausgezeichnet. Er nutzte seine Dankesrede für ein klares Statement: „Ich bin schwul, schwarz und ein Furry – also so ziemlich alles, was die Republikaner hassen“

× Erweitern Foto: twitter.com/thegameawards Sonic Fox Game Awards Bei seiner Dankesrede für den The Game Award als E-Sports-Player des Jahres überzog SonicFox alias Dominique McLean deutlich die Redezeit, um zu verkünden, dass er „super gay“ sei und seine LGBTQ+-Freunde grüßen wolle (siehe Video weiter unten)

Seit 2014 sind die The Game Awards das Top-Ereignis für die Computerspiel-Branche. Bei der Veranstaltung werden Bestleistungen von Gamern und Game-Entwicklern gewürdigt und unter anderem das Spiel des Jahres gekürt (in diesem Jahr „God of War“). Ein queeres Highlight der diesjährigen Gala im Microsoft Theater Los Angeles war die Auszeichnung des 20-jährigen E-Sportlers Dominique McLean. Der mehrmalige Gewinner der Evolution Championship Series nutzte die Gelegenheit für eine Dankesrede, mit der er nicht nur die ihm zur Verfügung stehende Zeit sprengte, sondern auch inhaltlich für viel Aufmerksamkeit sorgte.

So machte McLean im zweiten Teil seiner Ansprache, bei der er die Furry-Maske seines Gamer-Alter-Egos SonicFox ablegte, folgende Ansage: „Wir ihr vielleicht wisst – oder auch nicht wisst – bin ich auch super gay. Ich möchte einen super Shoutout an meine LGBTQ+-Freunde schicken, die mir immer durchs Leben geholfen haben.“ Gleichzeitig ging Mc Lean auf sein Furry-Dasein ein (also die Identifikation mit seinem antropomorphen Tier-Alter-Ego SonicFox) und grüßte alle Furrys. Am Ende fasste er zusammen: „Ich bin schwul, schwarz, ein Furry – also so ziemlich alles, was Republikaner hassen – und wie es aussieht der beste E-Sports-Player des Jahres. Vielen, vielen Dank!“

Dass SonicFox mit seinem Dank die vorgegebene Zeit überzog veranlasste ihn nach der Preisverleihung zu einer kurzen Entschuldigung via Twitter. Er begründete die improvisierte Rede mit seiner Nervosität. Derweil wird sein Statement in den sozialen Netzwerken von vielen Fans dankbar aufgenommen. Konservative Gamer kritisieren allerdings auch den Seitenhieb auf die Republikaner. Man solle sich doch bitte aufs Spielen konzentrieren und nicht auf Identitätspolitik.

× Sonic Fox Rede Schwarz, schwul, Furry: Das Multimedia-News-Portal IGN postete ein Video von SonicFox' Dankesrede

× Dominique “SonicFox” McLean Wins Best eSports Player at #TheGameAwards pic.twitter.com/VN2QpM7qBG — The Game Awards (@thegameawards) 7. Dezember 2018 Game Awards Extended Version: Auf den offiziellen Kanälen der The Game Awards gibt's die SonicFox-Rede inklusive der Anmoderation von Schauspieler Joel McHale

× Forgive me! Ive never been so nervous before!! Shit was scarier than evo GF 😭 — FOX | SonicFox (@SonicFox5000) 7. Dezember 2018 SonicFox Mit diesem Tweet entschuldigte SonicFox sich nach der Auszeichnung für seine überlange und improvisierte Rede und erklärte sie mit seiner Nervosität

× The Greatest Fighter In The World @SonicFox5000 pic.twitter.com/Rpunhl5PN3 — Deus Ex Moose (@DeusExMoose) 7. Dezember 2018 Sonic Fox Fan Art McLeans Rede inspirierte viele Furrys und Gamer zu Fan-Art-Kreationen, mit denen sie sich vor der Aufrichtigkeit ihres Idols verneigten

× I fixed it @SonicFox5000 pic.twitter.com/G9n0refntR — barker texas ranger @ mfc (@wizardquoll) 9. Dezember 2018 Sonic Fox Fan 2 Liebeserklärung via Twitter