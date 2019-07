Nach Hass-Attacke in Białystok: Ganz Polen demonstriert für Diversität und Gewaltlosigkeit

Eine Woche, nachdem es beim queeren Gleichstellungsmarsch im polnischen Białystok zu chaotischen und beängstigenden Zusammenstößen von queeren Demonstranten und homophoben Gegnern kam, wurde am Samstag bei Anti-Gewalt-Kundgebungen in verschiedenen polnischen Städten ein Zeichen gegen Homophobie und für Vielfalt gesetzt.

× Erweitern Foto: twitter.com/ZieglerAnita Anita Wiosna-Politikerin Anita Ziegler-Chamielec (Foto, 3. von links) war bei der Kundgebung in der schlesischen Stadt Bielsko-Biała dabei.

Von Stettin bis Krakau und von Zielona Góra bis Katowice - in ganz Polen wurde am Samstag unter dem Motto „Solidarität mit Białystok“ für Vielfalt und gegen fremdenfeindliche und homophobe Gewalt demonstriert. Die landesweiten Kundgebungen waren eine Reaktion auf alarmierende Zustände beim ersten CSD in der nordostpolnischen Stadt Białystok, bei dem letzte Woche queere Demonstranten von religiösen und rechten Gegnern mit Flaschen, Böllern und Fäusten angegriffen worden waren (blu berichtete).

Die Soli-Kundgebungen für Białystok folgten einem Aufruf, in dem die Vorsitzenden der Parteien Wiosna, SLD und Razem die Bevölkerung aufgerufen hatten, Farbe für Vielfalt und gegen Hass zu bekennen (blu berichtete). Die größte Veranstaltung fand in Warschau statt, wo sich zu Füßen des Kulturpalasts hunderte von Demonstranten mit Regenbogenfahnen versammelten, während hochrangige Politiker, darunter Razem-Chef Adrian Zandberg, die Bevölkerung zu Zivilcourage und Offenheit aufriefen.

In den sozialen Netzwerken werden Eindrücke von den Anti-Gewaltkundgebungen vom Samstag unter dem Hashtag #SolidarnizBiałystokiem gepostet. In ihrer Gesamtheit bilden sie nicht nur ein farbenfrohes, sondern auch hoffnungsvolles Bild der polnischen Gesellschaft, deren Ruf in Sachen Weltoffenheit zuletzt nicht nur durch die Gewalt in Białystok, sondern auch durch eine LGBTIQ*-feindliche Sticker-Aktion der rechtspopulistischen Wochenzeitung Gazeta Polska (blu berichtete) und das homophobe Gepolter der Regierungspartei PiS (blu berichtete) gelitten hatte.

× Tutaj kiedyś było radosne miasto, które zniszczył faszyzm. My w Warszawie wiemy, że przed tym zagrożeniem nie można się cofać! Nie mogą wygnać nas z ulic, nie pozwolimy na to! - @ZandbergRAZEM #WarszawaPrzeciwPrzemocy pic.twitter.com/28nwhp6Y79 — Razem (@partiarazem) 27. Juli 2019 Razem Bis 1 Die Partei Razem, deren Vorsitzender Adrian Zandberg einer der Initiatoren der Anti-Gewalt-Kundgebung gewesen war, postete eine Fotoshow von der Kundgebung in Warschau.

× Posen Die Kundgebung in Poznań war nur eine der Solidaritätsveranstaltungen für Białystok, die die Plattform Video-KOD am Samstag mit der Kamera dokumentierte.