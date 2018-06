Sieben Städte, sieben Paraden: Europa im Pride-Fieber

×

Roma Pride 2018

In der italienischen Hauptstadt feierten Tausende den Roma Pride vorm Wahrzeichen der Metropole, dem Kolosseum. Die Parade setzte auch ein Zeichen gegen die just bestätigte Rechts-Regierung von Giuseppe Conte. Instagramer Matteo und sein Freund Franco stellten den Tag unter das Motto „Amo come amo“ (grob übersetzt: Love is Love).