Südkorea: Seoul feiert erste Queer Parade mit Beteiligung der Regierung

Am Samstag fand in der südkoreanischen Hauptstadt zum 20. Mal die Seoul Queer Parade statt. Das runde Jubiläum wurde mit einem Besucherrekord von 70.000 Teilnehmern und der erstmaligen Beteiligung von Vertretern der regierenden Deobureo-minju-Partei zelebriert.

× Erweitern Foto: facebook.com/sqcforg Seoul Queer Parade 2019 Die Teilnehmer der Seoul Queer Parade zogen mit einer Riesen-Regenbogenfahne über den Gwanghwamun-Platz, vorbei am Eingangsportal des historischen Gyeongbokgung-Palasts.

20 Jahre in Bewegung, 12 Trucks, 70.000 Besucher – das sind die offiziellen Zahlen, mit denen die Organisatoren der Seoul Queer Parade 2019 ihre Jubiläumsdemo am Samstag bilanzierten. Die hohe Beteiligung und die damit verbundene Aufmerksamkeit ist für Südkoreas LGBTIQ* ein großer Erfolg. In dem ostasiatischen Land ist gleichgeschlechtlicher Sex nicht verboten, umfassende Antidiskriminierungsgesetze oder gar gleichgeschlechtliche Ehen gibt es aber nicht. Weite Teile der Bevölkerung stehen LGBTIQ* noch immer skeptisch gegenüber. Bei einer Gallup-Umfrage im Jahr 2017 sprachen sich 41 Prozent der Teilnehmer für die Ehe für alle aus, während 52 Prozent sie strikt ablehnten.

Die Queer Parade, die zum Programm eines dreiwöchigen Seoul Queer Culture Festivals gehört, soll zu Aufklärung und Akzeptanz in Bevölkerung und Politik beitragen. Beides ist nötig. Südkoreas sozialliberaler Präsident Moon Jae-in hält sich bei queeren Themen bedeckt. Im Wahlkampf 2017 nahm er sogar eine ablehnende Haltung gegenüber der Ausweitung von LGBTIQ*-Rechten ein. So war der wohl größte Erfolg der Seoul Queer Parade 2019, dass erstmals in der Geschichte der Veranstaltung eine 30-köpfige Abordnung von Moon Jae-ins Deobureo-minju-Partei in der Demo mitmarschierte. Die Beteiligung war umso bemerkenswerter, weil sie im Vorfeld zu hitzigen politischen Debatten geführt hatte. So hatte der konservative Oppositionspolitiker Min Kyung-wook gespottet, Deobureo-minju solle sich doch gleich als queere Partei outen.

× 서울퀴어퍼레이드, 다들 잘 즐기셨나요?

더불어민주당 서울퀴어퍼레이드 참여단도 30여 명의 당원분들(feat.금태섭 의원님)과 함께 행진했습니다. 당내 성소수자와 성소수자 인권을 지지하는 앨라이의 존재를 알리고 연대의 가능성을 확인한 소중하고 즐거운 시간이었습니다. 함께 해주신 당원 여러분, pic.twitter.com/6fgs1iayT9 — 더불어민주당 서울퀴어퍼레이드 참여단 (@theminjoo_queer) 2. Juni 2019 Südkorea Pride Regierung Denkwürdiges Ereignis: Südkoreas sozialliberale Regierungspartei Deobureo-minju beteiligte sich erstmals mit einer Abordnung von 30 Mitgliedern an der Queer Parade. Dieses Bild von der Parteiflagge im Meer der Regenbogenflaggen posteten sie bei Twitter.

× Seoul Queer Parade Das Organisationsteam der Seoul Queer Parade postete nach der Veranstaltung eine Fotoshow von der Demo.