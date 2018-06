Jetzt geht's los! Schwule Fan-Choreografie für WM-Eröffnung

Wer beim WM-Eröffnungsspiel gegen Putins Antihomopropaganda stänkern will, muss dafür nicht unbedingt nach Russland fahren. Mittels Augmented Reality zauberst du deine eigene schwule Fan-Choreografie auf die Tribüne des Moskauer Luzhniki-Stadions

× Erweitern Foto: tifo.marriageunblocked.com Borg Russia 2018 Mit diesem schwulen Kuss motzt du das WM-Eröffnungsspiel auf. Augmented Reality macht's möglich.

Wenn heute um 17 Uhr das Eröffnungsspiel zwischen Russland und Saudi Arabien startet, wird in Augmented Reality ein verstecktes Tifo – eine Art Choreographie von Fußballfans –ausgestrahlt. Dieses Tifo ist nicht zur Unterstützung der Mannschaften da, sondern als Statement gegen die unterdrückenden LGBTIQ*-Gesetze und das Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen in den beiden Ländern. Der animierte Tifo zeigt ein sich küssendes schwules Paar mit der russischen und Saudi Arabischen Flagge auf der Wange. Das Bild wird zusammen mit der Botschaft „Love Will Win Tonight“ zu sehen sein.

Das Ganze ist eine Aktion der schwedischen Sportmodemarke Björn Borg, die sich unter dem Hashtag #MarriageUnblocked für LGBTIQ*-Rechte in Russland einsetzt. „Das versteckte Tifo ist unser Weg jede Art von Liebe zu unterstützen, die in diesen beiden Ländern heimlich gelebt werden muss“, so Björn-Borg-Marketing-Direktor Jonas Lindberg.

Das Tifo in der Augmented Reality ist von deinem Handy aus abrufbar und überall auf der Welt verfügbar. Die Animation ist so zugeschnitten, dass sie genau in die Arena passt, in der das Spiel läuft. Mit dem Augmented Reality Filer kann das Tifo in der Arena platziert, um später als Download oder Screenshot unter dem Hashtag #MarriageUnblocked geteilt zu werden. Es ist während der gesamten Weltmeisterschaft HIER abrufbar.