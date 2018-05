Schwuler Kandidat kämpft bei Türkei-Wahl für „freie Bürgerrechte aller Menschen in der Türkei“

× Erweitern Foto: twitter.com/FiratNews_DE Hasan Atik Hasan Atik setzt sich seit Jahren für die Rechte von LGBTIQ* und HIV-Positiven in der Türkei ein. Jetzt kandidiert er für die linke Partei HDP in Edirne.

Hasan Atik macht in seiner türkischen Heimat seit Jahren als Aktivist durch seinen offenen und kämpferischen Umgang mit seiner Homosexualität und seiner HIV-Infektion Schlagzeilen. So prangerte er bereits 2014 an, dass es in der Türkei keine HIV-Politik gebe und Positive mangels Aufklärung wie „Monster“ behandelt würden. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am 24. Juni geht Atik nun für die linke Oppositionspartei Halkların Demokratik Partisi (HDP), die dem autoritären, antikurdischen und homophoben Kurs von Präsident Recep Tayyip Erdoğan (blu berichtete) den Kampf ansagt, als Kandidat ins Rennen. In seiner Heimatstadt Edirne kandidiert Atik auf dem vierten Listenplatz.

Atik sieht seine Kandidatur als konsequente Fortführung seines bisherigen gesellschaftlichen Engagements. „Ich werde meine Aufgaben als Menschenrechtler auch während des Wahlkampfs fortführen“, äußerte er im Interview mit Yildiz Tar vom türkischen LGBTIQ*-Bündnis Kaos GL. „Für mich bedeutet die Kandidatur kein Ende dieser Tätigkeit, sondern einen weiteren Schritt in Richtung des größeren Ziels: gleichberechtigte und freie Bürgerrechte für alle Menschen in der Türkei.“

Neben der Forderung von Antidiskriminierungsgesetzen sowie Gleichberechtigung von LGBTIQ* in Arbeits- und Mietrecht habe die Bekämpfung von homophoben Hassverbrechen für Atik oberste Priorität. Auch für HIV-Politik will er sich weiter stark machen: „Wir werden dafür kämpfen, dass die Aufklärung über sexuelle Gesundheit einen offiziellen Platz in den Lehrplänen findet, dann werden wir die Gesellschaft über HIV-Phobie aufklären. Wir werden gegen Stigmatisierung und Diskriminierung vorgehen, die in der Türkei sehr verbreitet sind.“

× Bu günü pati programı, seçim beyannameleri ve parti tüzüğü eğitimi ile geçirdik tüm aday arkadaşlara başarılar. @HDPgenelmerkezi @hdpdemirtas #SenleDeğişir pic.twitter.com/LKlafkfY4R — Hasan Atik (@HasanAtik04) 28. Mai 2018 Hasan Atik Mit diesem Tweet startete Hasan Atik seine Kandidatur als HDP-Kandidat für die vorgezogene Parlamentswahl in der Türkei am 24. Juni offiziell.

× Hasan Atik, an LGBTI+ rights advocate running for a seat in the Turkish Parliament as the 4th candidate in Edirne on the ballot list from the People’s Democratic Party answered Kaos GL’s questions.https://t.co/grpXuDjs0z pic.twitter.com/pDZnInUiVw — Kaos GL (@KaosGL) 29. Mai 2018 Hasan Atik Kaos GL Journalist Yildiz Kar interviewte Hasan Atik für die türkische LGBTIQ*-Vereinigung Kaos GL.