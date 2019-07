Schwimm-WM: Tom Daley sichert sich Olympiaqualifikation

Bei der Schwimm-WM im südkoreanischen Gwangju haben der schwule Turmspring-Champ Tom Daley und sein Synchron-Partner Matty Lee die britische Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokyo gesichert. In der Gesamtwertung gab's Bronze.

Foto: instagram.com/tomdaley/ Daley Diver 19 Tom Daley und sein Synchronsprung-Partner Matthew Lee holten in Gwangju Bronze und sicherten sich damit die Teilnahme an Olympia 2020

„Wir haben's geschafft!“, schrieben sowohl Tom Daley als auch sein Synchronsprung-Partner Matty Lee nach den Wettkämpfen am Montag bei Instagram. Dazu posteten die beiden Briten Fotos, auf denen sie stolz ihre Bronze-Medaille in die Kamera hielten und verwiesen auf ihre erfolgreiche Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele im nächsten Jahr in Tokyo.

Von ihrer Platzierung im Gesamtwettkampf hatte sich das erfolgsverwöhnte Duo Daley/Lee dennoch wohl etwas mehr erwartet. Während Cao Yuan und Chen Aisen aus China Gold und die Russen Viktor Minibaev und Aleksandr Bondar Silber holten, blieb für die Briten nach einem unsauberen Sprung in der zweiten Runde „nur“ der dritte Platz. Nach Silber bei der FINA World Diving Series im April (blu berichtete) hatten die Erwartungen höher gelegen.

Aber das Kapitel Gwangju ist für den schwulen Sprung-Champ Daley mit dem Synchron-Wettbewerb noch nicht abgeschlossen. Bis Ende der Woche hat er noch die Chance seinen Triumph von Budapest, wo er bei der Schwimm-WM 2017 beim Solosprung von der 10-Meter-Plattform Gold holte, zu wiederholen. Wir drücken die Daumen.