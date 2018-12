„So schön“: São Paulos Queers heiraten im Kollektiv

In São Paulo haben sich am Wochenende 38 queere Paare zu einer kollektiven Hochzeitsfeier zusammengefunden, die indirekt eine Protestveranstaltung gegen den zukünftigen homophoben Präsidenten Jair Bolsonaro war

× Erweitern Foto: facebook.com/casaum Hochzeit Sao Paulo 38 queere Paare feierten Samstag auf Initiative der LGBTIQ*-Organisation Casa 1 zusammen Hochzeit in São Paulo

Eigentlich waren 100 Paare angepeilt (blu berichtete), am Ende waren die Veranstalter von Casa 1, einem Heim für obdachlose LGBTIQ* in São Paulo, aber auch mit den teilnehmenden 38 Paaren überglücklich. Die Organisation hatte nach dem Wahlsieg von Brasiliens homophoben zukünftigem Präsidenten Jair Bolsonaro eine Spendenaktion gestartet, die queeren Paaren noch vor Bolsonaros Amtsantritt am 1. Januar 2019 das Heiraten ermöglichen sollte. Brasilien hat seit 2013 die Ehe für alle, doch Aktivisten fürchten, Bolsonaro könnte sie zurücknehmen.

„Angesichts der politischen Entwicklungen haben sich hierzulande viele LGBT entschlossen zu heiraten, solange sie noch die Möglichkeit dazu haben, deshalb organisieren wir am 15. Dezember eine Hochzeit für 100 Paare“, hieß es im offiziellen Spendenaufruf von Casa 1. Dass bei der Veranstaltung am Samstag letztendlich „nur“ 38 Paare zusammenkamen, tat der Begeisterung keinen Abbruch. „Es war so schön“, jubelten die Veranstalter am Sonntag via Facebook und Instagram und Medien von Glamour bis zur New York Times griffen das „Casamento Coletivo“ dankbar auf.

× Cerca de 40 casais LGBTI realizaram casamento coletivo em São Paulo neste sábado, 15, com direito a festa no Cine Joia! O casamento foi feito de forma colaborativa, com diversos coletivos envolvidos, e aconteceu no galpão da Casa 1.



Fotos: Thallita Oshiro pic.twitter.com/8qfGvhLBAY — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) 16. Dezember 2018 Casamento 1 Fotografin Thallita Oshiro porträtierte die Paare, die sich an der Kollektivhochzeit im Casa 1 beteiligten

× Gay couples in Brazil exchange vows in collective ceremony. https://t.co/d0EPlZyhWt pic.twitter.com/C2AdANHCpr — Detroit News: Nation (@dn_nation_world) 15. Dezember 2018 Medien Casamento Medien in aller Welt berichteten über die queere Kollektiv-Hochzeit