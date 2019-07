Sam Smith kickt London Pride: „Ich war noch nie so stolz, queer zu sein“

Mit einem Video-Post, den Soul-Superstar Sam Smith von der Pride-in-London-Parade am Samstag postete, versetzt der Sänger das Netz in Verzückung. Der Clip zeigt Smith beim Demonstrieren und geht mit einem Pride-Bekenntnis einher. Er ist einer von diversen Promi-Postings.

Sam Smith war am Tag des London Pride 2019 so stolz darauf queer zu sein wie noch nie

Laut Independent nahmen rund 30.000 Demonstranten aus 600 verschiedenen Gruppierungen an der Demo des Pride in London teil, während sich die Gesamtbesucherzahl Schätzungen zufolge auf 1.5 Millionen belief. Die Parade startete Samstagmittag am Portland Square und zog von dort über Oxford Circus und Piccadily Circus zum Trafalgar Square, wo die Abschlusskundgebung stattfand. Der Pride stand dieses Jahr im Zeichen des Stonewall-Jubiläums und feierte „50 Jahre queere Revolte“ (blu berichtete). Die Feierlichkeiten hatten bereits am Dienstag mit einem Empfang im Amtssitz von Premierministerin Theresa May begonnen (blu berichtete).

In der Masse tummelten sich in diesem Jahr auffällig viele Promis. Während Schauspiel-Grandseigneur Sir Ian McKellen für die Vereinigung Families and Friends of Lesbians and Gays (FFLAG) mitmarschierte, schwenkten die Little Mix-Sängerinnen Leigh-Ann Pinnock und Jade Thirlwall Transparente der LGBTIQ*-Organisationen Mermaids und UK Black Pride, Schauspielerin René Zellweger ließ sich am Trafalgar Square gerahmt von Trans*- und Regenbogenflagge ablichten, Broadway-Star Billy Porter trat im Bühnenprogramm auf.

Den Vogel schoss aber Sänger Sam Smith ab, der nach der Parade ein Video bei Instagram postete, das ihn beim Tanzen in der demonstrierenden Menge zeigt und das er mit den Worten kommentierte: „Ich war wirklich noch nie so stolz, queer zu sein. Was für ein Tag! Danke!“ Smith war in der Division der Organisation Queer Britain mitmarschiert, die sich für die Einrichtung des ersten LGBTIQ*-Museums in Großbritannien einsetzt.

× ⁦@IanMcKellen⁩ marches with ⁦@OfficialFFLAG⁩ at #PrideInLondon supporting parents and their lesbian, gay, bisexual and trans sons and daughters 💙 pic.twitter.com/J3lrNH3Biv — Pride in London (@PrideInLondon) 6. Juli 2019 Ian McKellen Pride19 Sir Ian McKellen lief in der Parade für die Organisation Families and Friends of Lesbians and Gays (FFLAG) mit.

× Renée Zellweger supporting in Trafalgar Square #PrideInLondon pic.twitter.com/ClgOGNCluZ — Pride in London (@PrideInLondon) 6. Juli 2019 Zellweger Und dann war da noch: René Zellweger.

× Thank you @theebillyporter - we 💙 you! #PrideInLondon #PrideJubilee pic.twitter.com/IWDqo1lZKV — Pride in London (@PrideInLondon) 6. Juli 2019 Billy Porter London Ganz zu schweigen von „Kinky Boots“- und „Pose“-Star Billy Porter

× UK Prime Minister @theresa_may wishes everyone a happy Pride 🏳️‍🌈@conservatives#PrideInLondon #PrideJubilee pic.twitter.com/abSsERrUfD — Pride in London (@PrideInLondon) 6. Juli 2019 Pride london 19 1 Premierministerin Theresa May bekräftigte eine Grußbotschaft, die sie bereits vor ein paar Tagen zum Pride-Empfang in der Downing Street No. 10 hatte loswerden wollen (blu berichtete)

× As tonight draws to a close; stay safe, remember how far we have come, and how much more there is still to do. We thank you London for showing the world that the movement continues.



London, this was your Pride Jubilee! #PrideJubilee | #PrideInLondon pic.twitter.com/19nGDpHXzD — Pride in London (@PrideInLondon) 6. Juli 2019 Pride in Londeon19 Mit diesem Video resümierte Pride in London den Jubiläums-CSD.