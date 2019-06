Royal Family gratuliert ranghöchster Trans*-Soldatin der British Army

Nachdem Anfang Juni ein Pride-Gruß von Prinz Harry und seiner Frau Meghan für Begeisterung sorgte (blu berichtete), legt die britische Königsfamilie mit der Ehrung der Trans*-Soldatin Hannah Graf und einem Glückwunsch-Tweet für deren Verdienste für LGBTIQ* nach.

Foto: twitter.com/RoyalFamily William Hannah Dieses Foto vom Händedruck zwischen Prince William und Hannah Graf postete die Königliche Familie auf ihrem offiziellen Twitter-Account und stellte dabei Grafs Verdienste als LGBTIQ*-Vorbild heraus

Die feierliche Zeremonie, in der Hannah Graf im Buckhingham Palace in den Ritterorden „The Most Excellent Order of the British Empire“ aufgenommen wurde, fand bereits am 12. Juni statt, aber der offizielle Glückwunsch auf dem Twitter-Account der Royal Familiy wird immer noch gelikt wie verrückt. Der Tweet zeigt ein Foto vom Händedruck zwischen dem Duke of Cambridge, besser bekannt als Prinz William, und Hannah Graf. Er führt den Kommentar: „Gratulation an Captain Hannah Winterbourne, die einen MBE-Rang erhalten hat. Hannah diente als Offizierin der British Army und wurde die höchstrangige Transgender-Soldatin sowie eine Vorreiterin für LGBT-Rechte.“

Der königliche Tweet verwendet Hannahs Mädchennamen Winterbourne, weil ihre Dienstzeit vor ihrer heutigen Ehe mit Trans*-Aktivist, Autor und Regisseur Jake Graf lag. Hannah bezeichnete die Aufnahme in den Ritterorden als „riesige Ehre“ und wertete sie gegenüber Medien als positives Zeichen der Inklusion, das gerade in Zeiten, wo Donald Trump in den USA Trans*-Menschen ihre Rechte kürze (blu berichtete), wichtig sei. Die 32-Jährige hat als MBE („Member“) nun den niedrigsten der fünf Ränge des Ordens inne. Sie ist Schirmherrin des Unterstützungsforums für gender-diverse Kinder und Teenager Mermaids sowie Botschafterin der walisischen LGBTIQ*-Initiative LGB&T Sports Cymru.

Congratulations to Captain Hannah Winterbourne who received an #MBE. @hannahw253 served as an officer of the British Army, becoming the highest ranking transgender soldier and an advocate for LGBT rights. pic.twitter.com/JLVzXWieq8 — The Royal Family (@RoyalFamily) 2019(e)ko ekainaren 12(a) Hannah Royals Der Original-Tweet der Royal Family anlässlich der Ehrung von Hannah: Hier wird noch ihr Mädchenname Winterbourne genannt, weil ihre Dienstzeit vor ihrer Ehe mit Jake Graf lag.

Huge honour to receive an #MBE at Buckingham Palace this morning. An amazing event to share with my family and made me really proud of my service with the @BritishArmy https://t.co/W2rxocHAe2 — Hannah Graf MBE (@hannahw253) 2019(e)ko ekainaren 12(a) Winterbourne Trans* Graf teilte den königlichen Tweet und bezeichnete ihre Aufnahme ins Order of the British Empire als „riesige Ehre"