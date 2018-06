Schwuler Demokrat provoziert mit „Piss-off“-Kuss gegen Donald Trump

Mit einer provokanten Wahlkampagne sagt US-Demokrat Rich Madaleno der Politik von Donald Trump den Kampf an. In einem Wahlspot fragt er: „Was ist die Nummer-Eins-Methode, um Donald Trump auf die Palme zu bringen?“ Als Antwort küsst er seinen Gatten.

Foto: madalenoformaryland.com Rich Madaleno Kuss

USA Today handelt Rich Madaleno bereits als „wohl ersten Politiker, der in einem Wahlwerbe-Spot bei einem gleichgeschlechtlichen Kuss zu sehen ist“ und auch sonst sorgt der neue PR-Clip des demokratischen Gouverneurs-Kandidaten von Maryland für jede Menge Aufmerksamkeit in den amerikanischen Medien. Das 30-Sekunden-Video verbindet eine Zusammenfassung von Madalenos Verdiensten als Senator mit deren Profilierung als Gegenentwurf zum Kurs amtierenden US-Regierung. So trug Madaleno zum Verbot von Sturmwaffen in seinem Bundesstaat bei, verteidigte öffentliche Schulen gegen das elitäre Voucher-System von Bildungsministerin Betsy deVos und setzt sich für fortschrittliche Sexualaufklärung und Präventionspolitik ein.

Der augenzwinkernde Clou des Spots kommt zum Schluss, wenn Madaleno umringt von seinem Mann Mark und ihrer beider Kinder fragt: „Und was ist die Nummer-Eins-Methode, Donald Trump und die Republikaner auf die Palme zu bringen?“ (er spricht von „piss off“). Die Antwort ist ein dicker Kuss mit dem Gatten. Das Motto des Wahl-Spots lautet konsequent: „Nimm das, Trump!“

× Madaleno Video Bereit für 30 Sekunden „progressive Resultate“ als Gegenprogramm zur Trump-Politik? Hier kommt der Rich-Madaleno-Spot, der mit dem „Piss off“-Kuss endet.