1.246 Organisationen fordern LGBTIQ*-Experten für UN

Auf der 41. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf werden Forderungen nach einer weiteren Amtszeit des „Unabhängigen Experten für Gewalt und Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität“ (IESOGI) laut. 1.246 Organisationen unterstützen die Initiative.

× Erweitern Foto: facebook.com/victor.madrigalborloz Victor Madrigal-Borloz Victor Madrigal-Borloz ist der amtierende Unabhängige UN-Experte für Gewalt und Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität. Nun wird über eine Verlängerung des Mandats entschieden.

Am 30. Juni war es drei Jahre her, dass auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen per Resolution beschlossen wurde, einen IESOGI (steht für Independent Expert on Protection against violence and discriminiation based on Sexual Orientation and Gender Identity) zu berufen. Den Posten hat derzeit der Costa Ricaner Victor Madrigal-Borloz inne. Zu seinen Aufgaben gehört, die Internationale Gemeinschaft auf Menschenrechtsverletzungen gegen LGBTIQ* aufmerksam zu machen, Wege zur Beendung homophober Gewalt aufzuzeigen und sie auf diplomatischem Wege zu vermitteln. Anfang Juli wies Madrigal-Borloz beispielsweise gemeinsam mit dem österreichischen UN-Kommissar Volker Türk auf die besondere Verletzbarkeit von LGBTIQ*-Flüchtlingen hin.

Auf der 41. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats, die derzeit in Genf tagt, wird nun über eine Verlängerung des IESOGI-Mandats entschieden. Die Abstimmung entscheidet über nicht weniger als über den Stellenwert queerer Themen in der Arbeit des UN-Menschenrechtsrats und im Tätigkeitsspektrum der Vereinten Nationen generell. Deshalb warb die International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) mit dem Hashtag #RenewIESOGI (#ErneuertIESOGI) schon im Vorfeld der Abstimmung mit einer Petition für die Verlängerung des Mandats. Mit Erfolg. Stolze 1.246 Organisationen aus 167 Ländern unterzeichneten den #RenewIESOGI-Aufruf. Ein starkes Zeichen. Die finale Abstimmung im Rat steht allerdings noch aus. Sie findet bis spätestens 12. Juli statt.

× IESOGI In diesem Video der ILGA World erklären Aktivisten aus aller Welt die Wichtigkeit der #RenewIESOGI-Kampagne.

× #RenewIESOGI 1'246 Org. aus 167 Staaten & Territorien (und es werden laufend mehr!) fordern den UNO-Menschenrechtsrat auf, das Mandat des Independent Expert on Sexual Orientation and Gender Identity zu verlängern. Jetzt die Stimmen von Menschenrechtsaktivist_innen hören! https://t.co/NeRRnSI1v5 — Regenbogenfamilien (@LGBTfamilie) 3. Juli 2019 RenewIESOGI Auch die deutsche Initiative Regenbogenfamilien gehört zu den 1.246 Organisationen, die die Verlängerung des SOGI-Expertenpostens bei den UN unterstützen.