Queere Türken zeigen Erdoğan, dass sie sich nicht unterdrücken lassen

Eine Woche nach der Wiederwahl des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan hat die LGBTIQ*-Szene in Istanbul ein Zeichen gegen dessen autoritär-homophobes System gesetzt. Trotz des Verbots des Gay Prides demonstrierten Hunderte in Istanbul

Foto: instagram.com/oswincanoise Pride Istanbul 2018 Der venezuelanische in Istanbul lebende Instagramer Oswin Carruido bezeichnete die Aufmerksamkeit der Medien bei der Pride-Versammlung in der türkischen Metropole als „meine fünf Minuten Ruhm"

Ursprünglich war für Sonntag eine Pride-Veranstaltung am Istanbuler Taksim-Platz geplant gewesen, doch sie wurde (wie erwartet) im vierten Jahr in Folge durch die Polizei verboten. Als Begründung wurden Sicherheitsbedenken angegeben, aber das nahm keiner der Veranstalter der Onur Haftası (Pride-Woche) ernst. Vielmehr hatte man sich schon vorher auf ein Alternativprogramm eingestellt, das die Verlesung einer Pride-Botschaft in den Straßen rund um den Taksim-Platz sowie eine Alternativ-Kundgebung in der Mis Sokak vorsah. Beides geschah am Sonntagnachmittag. Zunächst blieb alles friedlich, doch am frühen Abend rückten Polizisten an, um die Kundgebung aufzulösen. Dabei wurden laut Pride-Organisatoren elf Aktivisten festgenommen, die aber noch am selben Abend wieder freigelassen wurden.

Der Onur Yürüyüsü (Pride-Marsch) in Istanbul ist die erste große LGBTIQ*-Veranstaltung in der Türkei, die als Reaktion auf die Wiederwahl von Präsident Erdoğan vor einer Woche und die damit einhergehende Umwandlung des bislang gültigen parlamentarischen Systems in ein Präsidialsystem zu verstehen ist. Erdoğan hat in der Vergangenheit nie einen Hehl aus seiner Gegnerschaft gegenüber LGBTIQ* gemacht (blu berichtete). Das andauernde Verbot von Pride-Events in Istanbul und anderen Städten der Türkei geht auf ihn zurück. So standen die Proteste in der Mis Sokak im Zeichen des Trotzes. „Alışın Buradayız!“ ( „Gewöhn dich dran!“) war ein häufig gehörter Schlachtruf an diesem Tag. Er war als Bekräftigung der Tatsache zu verstehen, dass sich die queere Szene von dem repressiven System nicht unterkriegen lassen wird und Protestkundgebungen wie die in der Mis Sokak auch in Zukunft stattfinden werden – egal ob sie genehmigt werden oder nicht.

26. İstanbul LGBTİ+ #OnurYürüyüşü'nü sonlandırıyoruz! Katılan, emek veren herkese teşekkürler. Akşam 22:00'da Roxy'de gerçekleşecek parti öncesi herkesi güvenli alanlara geçmeye davet ediyoruz. — LGBTİ+ Onur Haftası (@istanbulpride) 1. Juli 2018 Istanbul Pride 2018 1 Gegen 20 Uhr erkärte das Istanbuler Pride-Bündnis, das während des Tages permanent über den aktuellen Verlauf der Proteste informiert hatte, die Veranstaltung für beendet und lud zur After-Party ins Roxy ein. Zuvor war von elf Festnahmen von Demonstranten die Rede, später wurde verkündet, dass alle wieder aus der Haft entlassen wurden.

The police have told people to leave the area and #OnurYürüyüşü now. #istanbulpride pic.twitter.com/TV5VSsIsqZ — Lene Christensen (@ChristensenLene) 1. Juli 2018 Istanbul Pride Bilder vom Polizeieinsatz in der Mis Sokak wurden vor allem von westlichen Journalisten und Bloggern gepostet. Die offiziellen Sprecher des Onur Yürüyüsü beschränkten sich auf Text-Botschaften

Baskı ve engellemelere rağmen Taksim Mis Sokak'ta toplanılıp basın açıklaması okundu.

Onurlu yaşam sınır tanımaz. #OnurYürüyüşü pic.twitter.com/Qu02d75ZF3 — SODAP (@sodap74) 1. Juli 2018 SODAP Istanbul Pride Die oppositionelle Sozialistische Solidaritätsplattform SODAP feierte den Verlauf des Alternativ-Pride als Erfolg: „Trotz des Drucks und der Hindernisse wurde die Presseerklärung in der Mis Sokak verlesen. Das ehrenvolle Leben lässt sich nicht eingrenzen. “