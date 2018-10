Politik trifft Party: Queere Szene startet Offensive gegen Brexit

Sechs Monate vor Ablauf der Brexit-Frist starten britische LGBTIQ*-Aktivisten eine Offensive für eine erneute Volksabstimmung über den EU-Austritt ihres Landes. 164 Aktivisten unterzeichneten einen Brief an Theresa May, während Clubs zur „Party for a People's Vote“ einladen

× Erweitern Foto: facebook.com/G-A-Y-148376865200372 G-A-Y Brexit Unter dem Motto P4PV („Party for a People's Vote“) rufen Club-Legende Jeremy Joseph und seine Drag-Muse Monique Heart (aus Staffel 10 von „Ru Paul's Drag Race“) zum Feiern für ein neues Brexit-Referendum auf

„Liebe Premierministerin, wir schreiben Ihnen als breit aufgestellte Gruppe der LGBT+-Community im Vereinigten Königreich, um Sie zu einer Volksabstimmung über den finalen Ausgang der Brexit-Verhandlungen aufzurufen.“ Mit diesen Worten beginnt ein Brief an UK-Premierministerin Theresa May, der von 164 queeren Aktivisten und Community-Sprechern unterzeichnet und am Freitag abgeschickt wurde. In dem Schreiben legen die Absender der Regierungschefin dar, dass jüngsten Erhebungen zufolge 72 Prozent der britischen LGBTIQ* gegen einen Austritt Großbritanniens aus der EU sind, und erklären, warum das Wegfallen von EU-Richtlinien eine Gefahr für den gesetzlichen Schutz von LGBTIQ* in Großbritannien darstellen würde. Diesen Umständen solle Rechnung getragen werden, indem vor dem finalen Brexit-Termin am 29. März 2019 eine erneute Volksabstimmung über das Ja oder Nein zum EU-Austritt anberaumt werde.

Neben dem Brief wurde eine LGBTIQ*-Division der offiziellen „People's Vote“-Kampagne gegründet, die sich ebenfalls für eine Volksabstimmung starkmacht. Für den 20. Oktober ist eine Großdemo in London geplant. So lange wollen die Anhänger von „LGBT+ for a People's Vote“ aber nicht warten. Sie rufen unter dem Hashtag #P4PV (steht für „Party for a People's Vote“) schon jetzt zu Motto-Partys auf, in denen für die Demo und die Volksabstimmung als solche geworben wird. Unter den Teilnehmern befindet sich auch Jeremy Joseph. Der Leiter des legendären Londoner G-A-Y lädt am heutigen Samstag gemeinsam mit „Ru Paul's Drag Race“-Kandidatin Monique Heart zur ersten P4PV-Party in seinen Club. Weitere queere Läden in Manchester, Liverpool und Cardiff beteiligen sich ebenfalls.

× I've signed this letter. #Brexit is going to be a disaster at every level, but LGBTI people will be especially hard-hit. Please follow @lgbt4pv and join the campaign! https://t.co/iQoAjQmg7l — Steve Taylor 🇪🇺 (@danophile) 5. Oktober 2018 Letter to May Brexit Europride-Vorsitzender Steve Taylor ist einer von 164 LGBTIQ*-Aktivisten, die in einem Brief an Theresa May eine neue Brexit-Abstimmung fordern

× Party 4 PV Die queere Division der People's-Vote-Kampagne ruft in Kooperation mit Clubs zur „Party for a People's Vote“ auf